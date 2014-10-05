Другой Юрий Любимов: жизнь режиссера после театра на Таганке

Скончался театральный режиссер Юрий Любимов

В Москве на 98-м году скончался легендарный театральный режиссер Юрий Любимов. Он умер в Боткинской больнице, куда его доставили на этой неделе с диагнозом "сердечная недостаточность". Сетевое издание M24.ru вспоминает годы работы режиссера в Театре на Таганке, а также постановки из периода позднего творчества режиссера.

Таганка

В Театр на Таганке Юрий Любимов пришел в 1964 году из Театра имени Вахтангова. Московский театр драмы и комедии на тот момент был одним из наименее посещаемых в Москве. Любимов занял пост главного режиссера. Для начала он обновил труппу, взяв в нее молодых артистов – Валерия Золотухина, Вениамина Смехова, Владимира Высоцкого. Чуть позже из вахтанговской школы в театр пришли Леонид Филатов, Феликс Антипов, Иван Бортник и Виталий Шаповалов. К прежнему названию театра Юрий Петрович добавил "на Таганке".

Под руководством Юрия Любимова театр приобрел репутацию самого авангардного в стране. Здесь не использовали занавес и декорации, заменяя их сценическими конструкциями. В постановках применялись пантомима, теневой театр. За смелость идей театр называли "островом свободы в несвободной стране".

Однако бескомпромиссность Любимова сослужила ему плохую службу. В 80-х власти запретили ряд постановок в театре, а в 1984 году Юрия Петровича, критиковавшего "тех, кто сверху" лишили гражданства. Свой талант Любимов в течение нескольких лет реализовывал на площадках Израиля, Англии, США, Франции, Скандинавии, Германии и Италии. В Москву Юрий Любимов вернулся в 1988 году. Год спустя ему вернули гражданство.

Среди знаковых спектаклей, поставленных Любимовым на Таганке - "Гамлет", "Павшие и живые", "Дом на набережной", "Горе от ума", "Замок".

В 2011 году Юрий Любимов покинул пост художественного руководителя Театра на Таганке, но театральную деятельность не прервал.

Юрий Любимов. Фото: ТАСС

"Бесы"

Спектакль "Бесы" по одноименному роману Федора Достоевского Юрий Любимов поставил в Театре имени Вахтангова в 2012 году. Это почти 4-х часовая эпическая постановка, которая, по мнению многих критиков, открыла новую страницу в режиссерской карьере Любимова.

Как объяснял свой выбор режиссер, за постановку "Бесов" его побудил взяться общемировой кризис веры. А без веры, по его словам, человек лишается твердой опоры и теряет нравственный стержень.

По сюжету, действие происходит в поместьях Степана Верховенского и Варвары Ставрогиной в одном из губернских городов. Сын Степана Петр – главный идеолог революционной ячейки, он пытается вовлечь в движение сына Варвары Николая. Верховенский младший собирает вокруг себя сочувствующую революции молодежь. На протяжении месяца раскручивается пружина адского механизма: интриги, шантаж, доносы, подкупы.

В постановке Любимова месяц сжат до трех с половиной часов. В спектакле сохранены все основные сюжетные линии романа. Сценическое оформление минимально. Центр композиции – черный рояль, вокруг которого выстраиваются основные мизансцены. Фоном служит репродукция картины французского классициста Клода Лоррена "Асис и Галатея". На сцене также находились часы, как символ времени, и икона – символ веры. Действо разыгрывалось под музыку Игоря Стравинского и его ученика Владимира Мартынова.

"Князь Игорь"

В 2013 году Юрий Любимов подписал контракт с Большим театром. Здесь он поставил оперу Александра Бородина "Князь Игорь". Однако режиссер значительно переработал постановку, сократив ее на 1,5 часа. В постановке не было арии хана Кончака, а также дуэта Кончаковны и Владимира.

По словам Юрия Любимова, музыкальный материал оперы, которая писалась 18 лет, "рыхлый" и требующий переработки. По рассказал дирижер ГАБТа Василия Синайского, у Любимова была жесткая театрально-режиссерская концепция. "Это абсолютно любимовское прочтение истории о князе Игоре", - сказал он. Артисты репетировали постановку минимум по шесть часов в день. Премьера состоялась на исторической сцене Большого театра 8 июня 2013 года.

Билеты на оперу были проданы задолго до премьеры. Зал аплодировал стоя.

Как отмечали критики, "виден стиль Любимова: лаконичный, четкий".

"Школа жен"

В 2014 году в "Новой опере" была представлена последняя работа Юрия Любимова – спектакль "Школа жен". Юрий Петрович стал идеологом постановки и автором либретто. Режиссером спектакля был назначен Игорь Ушаков, музыку к нему написал Владимир Мартынов, а сценографией занимался Борис Мессерер.

"Сюжет оперы "Школа жен", в некоторой степени, условен. Мольер и актеры его театра готовятся к встрече короля, перед которым они должны сыграть некую пьесу Мольера. При этом у Мольера с актерами полное непонимание, доходящее до скандала. Те не выучили свои роли, но Мольер изо всех сил заставляет их репетировать. Так или иначе, они разыгрывают сцены, которые планируют показать королю. Но тот так и не появляется", - рассказали тогда в театре.

Хотя сюжет спектакля комичен, в нем поднимаются сразу две важные темы: отношение художника с властью и отношение режиссера с труппой.

Для спектакля "Новая опера" пригласила контр-теноров, которых в труппе не нашлось. Что касается оформления "Школы жен", то атмосфера сцены пропитана духом Парижа.

