В Москве пройдет премьера спектакля "Васильковые сны дяди Зуя"

Фото: "Москва 24"

Труппа "КомедиантЪ" представит премьеру спектакля "Васильковые сны дяди Зуя" в рамках проекта "Советское ретро".

В основе одноактного спектакля, созданного по мотивам произведений Юрия Коваля, лежит конфликт, для современного человека невообразимый: в магазин привезли редкий дефицитный товар, которого на всех не хватит.

"Для молодых людей спектакль станет экскурсией в жизнь их родителей, для людей старшего поколения – ностальгическим свиданием с полузабытыми реалиями", - сообщается в пресс-релизе.

Премьера "Васильковых снов" планируется на конец мая - начало июня.