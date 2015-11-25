Театральный Центр им. В.Мейерхольда представит премьеру "Шавасана"

Фото предоставлено пресс-службой

Шеф-драматург Центра им. В.Мейерхольда Саша Денисова поставила на сцене театра спектакль "Шавасана". Премьерные показы пройдут 5 и 19 декабря и 20 января.

В спектакле события 25 августа 1968 года – выход восьми диссидентов на Красную площадь в знак протеста против введения советских войск в Чехословакию – перенесены в современную реальность. Сюжет строится вокруг компании молодых людей, которые собираются на съемной московской квартире и обсуждают наскучившие митинги, говорят о бессмысленности художественных жестов на Лобном месте, а также пьют, любят и пытаются найти смысл жизни в занятиях йогой.

"Мы создали сериальный стиль, стиль ситкома. Люди все время говорят – на диване, за барной стойкой, уходят по лестнице, застают друг друга в нелепых ситуациях. Вся их жизнь — мизансцены стерильного, выхолощенного пространства. Мои герои сформировались в нулевых, относительно безоблачное, комфортное время. При этом на их юность пришелся весь ужас уже нынешней эпохи. И своей юношеской памятью они зафиксировали эти травмы, это сформировало их поколение. Все герои рассуждают: мелкие они люди или наоборот, способны ли, как шекспировские персонажи, на большую страсть, на большое действие – и о том, как происходящее в стране вторглось в их жизнь," – рассказала о своем спектакле сама режиссер.