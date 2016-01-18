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18 января 2016, 15:30

Премьеры

Пьер Ришар приедет в столицу с автобиографическим спектаклем

Фото предоставлено организаторами

С 4 по 7 февраля в концертном зале "Космос" французский актер Пьер Ришар представит свою новую постановку "Пьер Ричард III".

Со сцены он расскажет о своих работах в кино, о своих друзьях и коллегах. Гости также услышат забавные случаи, происходившие с Ришаром на съемочных площадках. Спектакль пройдет на французском языке с синхронным переводом.

Зрители, которые придут в одежде 70-80-х годов, смогут принять участие в постановке и подыграть актеру. Здесь же будут ждать всех и другие атрибуты ушедшей эпохи – томатный сок в специальных стаканчиках, антикварная мебель, автомобили и многое другое.

Продолжится вечер французской комедией с участием знаменитого актера.

Дата: 4-7 февраля

Место: БКЗ "Космос"

Цена: от 2000 рублей

спектакль космос премьеры Пьер Ришар

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