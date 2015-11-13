Форма поиска по сайту

13 ноября 2015, 16:18

Культура

В "Рабочем и колхознице" сыграют детский спектакль "Груффало"

Фото предоставлено организаторами

6 декабря в выставочном центре "Рабочий и колхозница" детский театр Flying Banana Theatre сыграет спектакль "Груффало" по книге Джулии Дональдсон.

Сценографией послужат живые зарисовки из песка Лилии Чистиной на мультипликационном экране, спроецированные на сцену.

Спектакль "Груффало" – это приключенческая история о силе воображения и о том, как быть смелым. Чтобы спастись от лисы, совы и змеи, маленький мышонок выдумывает страшного Груффало.

Режиссер спектакля – художественный руководитель Flying Banana Theatre британец Мартин Кук, наполняющий постановки театра английским юмором. Между аудиторией и сценой нет границ, поэтому ребята становятся непосредственными участниками действия.

Место: выставочный центр "Рабочий и колхозница", Проспект Мира, 123б

Время: 6 декабря, 11:00

Цена: 750 рублей

