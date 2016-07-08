На ВДНХ поставят спектакль по мотивам сказки "Конек-Горбунок"

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

В День театра, 30 июля, в рамках фестиваля искусств "Вдохновение" на ВДНХ состоится спектакль под названием "Мир странствий. Сказка о мечте" по мотивам сказки "Конек-Горбунок". Как отмечает пресс-службы выставки, он станет самым массовым в истории уличного искусства.

К спектакле примут участие звезды итальянской компании Studio Festi, специализирующейся на организации уличных шоу, световой архитектуре и видеопроекциях, и их ученики, прошедшие обучение у профессиональных режиссеров на территории ВДНХ. Также поучаствовать в мероприятии смогут все посетители выставки.

Как отмечается, представление соединит поэзию и высокие технологии в рамках яркого театрализованного шоу. Более 200 человек, прошедших обучение у лучших педагогов, режиссеров и создателей шоу Studio Festi, получат сертификаты об успешном прохождении учебной программы и дипломы участников фестиваля искусств "Вдохновение".

Компания Studio Festi основана более 30 лет назад и получила известность во всем мире благодаря масштабным театрализованным событиям, среди которых церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Турине, ежегодные открытия и закрытия Венецианского карнавала, открытие Гран-при Сингапура "Формула-1" и другие. В Москве зимой 2015-2016 годов Studio Festi создали три световых инсталляции – корона около Большого театра, световой тоннель на Никольской улице и арочные галереи на Тверской площади.

На ВДНХ в 2017 году откроется музей кино. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский на встрече с Владимиром Путиным и Сергеем Собяниным. По его словам, у музея кино более 10 лет не было своего помещения.

"Это уникальное абсолютно учреждение, аналогов которому в нашей стране и на пространстве СНГ нет", – отметил министр культуры.