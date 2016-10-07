Актеры Театра Моссовета сыграют осовремененного Тургенева

Фото: facebook.com/Smirnov1979

Театр имени Моссовета представит первую премьеру сезона "Baden-Баден" по роману Тургенева "Дым". Спектакль будет показан на основной сцене 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Юрий Еремин вновь обращается к проверенной классике. В этот раз в качестве литературной основы для нового спектакля он взял роман Тургенева "Дым". Действие происходит за границей на немецком курорте. "Славянофилы и западники, молодые и старые, мужчины и женщины, феминистки и сторонники традиционного уклада – все они становятся частью этого вавилонского столпотворения под названием Баден-Баден. Герои Тургенева в постановке Еремина предстают живыми современными людьми. А тема размежевания по взглядам оказывается как нельзя актуальной", – отмечают в литературной части театра.

В спектакле заняты два состава. Среди исполнителей – Евгения Крюкова, Дмитрий Щербина, Алексей Трофимов, Галина Боб, Дмитрий Подадаев.