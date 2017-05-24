Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая 2017, 12:43

Безопасность

Подозреваемый террорист из Манчестера был известен британским спецслужбам

Фото: ТАСС/Peter Byrne/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Подозреваемый в совершении теракта на стадионе в Манчестере Салман Абеди уже попадал в поле зрения британских спецслужб. Об этом в интервью телеканалу Sky News рассказала глава МВД Великобритании Эмбер Радд.

"В определенной мере он был известен разведывательным службам. Я уверена, мы получим больше информации о нем в ближайшие несколько дней и недель", – сказала Радд. Она также высказала предположение, что у Абеди были сообщники.

Министр также похвалила работу спецслужб, сотрудники которых, по ее словам, с 2013 года раскрыли 13 террористических заговоров.

Личность 22-летнего подозреваемого установили по банковской карте, найденной на месте взрыва. Стало также известно, что он проходил подготовку за рубежом – за последний год Абеди ездил в Ливию, а также посещал другие страны. СМИ высказали предположение, что он был связан с запрещенной в РФ террористической организацией "Аль-Каида".

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер Арена" прогремел вечером 22 мая. На арене проходил концерт певицы Арианы Гранде. Бомба сработала вне концертного зала – в фойе здания, где находилось множество посетителей.

Большая часть гостей мероприятия были подростками. Жертвами трагедии стали 22 человека, часть из которых дети. По данным СМИ, пострадали до 59 человек.

спецслужбы теракты террористы расследование Манчестер жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика