Подозреваемый террорист из Манчестера был известен британским спецслужбам

Фото: ТАСС/Peter Byrne/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Подозреваемый в совершении теракта на стадионе в Манчестере Салман Абеди уже попадал в поле зрения британских спецслужб. Об этом в интервью телеканалу Sky News рассказала глава МВД Великобритании Эмбер Радд.

"В определенной мере он был известен разведывательным службам. Я уверена, мы получим больше информации о нем в ближайшие несколько дней и недель", – сказала Радд. Она также высказала предположение, что у Абеди были сообщники.

Министр также похвалила работу спецслужб, сотрудники которых, по ее словам, с 2013 года раскрыли 13 террористических заговоров.

Личность 22-летнего подозреваемого установили по банковской карте, найденной на месте взрыва. Стало также известно, что он проходил подготовку за рубежом – за последний год Абеди ездил в Ливию, а также посещал другие страны. СМИ высказали предположение, что он был связан с запрещенной в РФ террористической организацией "Аль-Каида".