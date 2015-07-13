LIVE: как развить у себя память разведчика

Фото: facebook.com/nektolukas

16 июля в DI Telegraph автор бестселлера "Развитие памяти по методикам спецслужб" Денис Букин проведет одноименный мастер-класс.

Разведчики умеют подмечать крохотные детали, запоминать мельком увиденные карты и планы, держать в голове огромное количество имен и цифр. Как им это удается? Писатель и психолог Денис Букин ответит на этот вопрос и научит тренировать свою память так, как это делают в разведшколах. Участники мастер-класса узнают, как управлять своим вниманием и использовать воображение при анализе сложных ситуаций.

Денис Букин более десяти лет работал в экономических службах управляющих компаний крупных энергетических холдингов. Реализовал различные проекты в "Ленэнерго" и "Газпром". Сейчас Денис является консультирующим психологом и тренером. Он участвует в консалтинговых проектах, отвечает за научные и образовательные программы Empatika. Денис интересуется поведенческой экономикой и изучает социальную психологию.

