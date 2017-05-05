КНДР сообщила о покушении США и Южной Кореи на Ким Чен Ына

Фото: Zuma/ТАСС

Власти КНДР рассказали об организации ЦРУ США и разведывательной службой Южной Кореи покушения Ким Чен Ына. Ликвидировать северокорейского лидера предполагалось с помощью некого биохимического вещества, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Другие подробности покушения остаются пока невыясненными.

Ранее Ким Чен Ын отдал войскам распоряжение о готовности "сломать хребет врага". Это заявление глава государства сделал в ходе инспекции артиллерийских подразделений Корейской народной Армии (КНА).

Отношения США и КНДР испортились после ряда испытаний проведенных Северной Кореей, несмотря на возражения Штатов и мировой общественности. Несколько снарядов во время учений даже долетели до берегов Японии.

Прекращать пуски страна не намерена. США и Южная Корея обсудили растущую угрозу со стороны КНДР в начале месяца.