Эдвард Сноуден не определился, чем займется в России

Эдвард Сноуден. Фото: ИТАР-ТАСС

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден не решил, чем он будет заниматься в России, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерену.

Напомним, 1 августа Эдвард Сноуден покинул транзитную зону аэропорта Шереметьево. Ему предоставлено временное убежище на территории России сроком на один год.

Ранее, один из создателей соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров предложил Эварду Сноудену работу в своей компании.

"Приглашаем Эдварда в Петербург и будем рады, если он решит пополнить звездную команду программистов ВКонтакте", - говорилось в сообщении, размещенном на личной странице Дурова.

Бывший сотрудник американской разведки Эдвард Сноуден стал известен после того, как раскрыл данные о программе PRISM, в рамках которой Агентство национальной безопасности США следило за пользователями интернета. Кроме того, американские спецслужбы прослушивали телефонные разговоры интернет-пользователей в Skype и читали почтовую переписку в Сети.

После разглашения секретных данных, Сноуден вынужден был покинуть страну - там его ожидает суд. Экс-агент ЦРУ сначала прибыл в Гонконг, а затем прилетел в Москву. До 1 августа он находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево".