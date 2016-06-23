Напавшего на кинотеатр в Германии стрелка ликвидировали

Фото: ТАСС/Валерий Бушухин

Спецназ застрелил мужчину, устроившего стрельбу в кинотеатре города Фирнхайм на западе Германии, сообщает РИА Новости.

Ранее поступала информация, что стрелка задержали. В районе 15:00 по местному времени (16:00 мск) мужчина с маской на лице зашел в здание кинотеатра. Свидетели сообщают о выстрелах, после которых посетители в панике выбегали из кинотеатра.

Местные СМИ заявили о десятках раненых – от 20 до 50 человек, затем появились сообщения, что люди пострадали в результате применения полицией слезоточивого газа.