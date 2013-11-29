Покупатель квартиры в ВАО нашел в ней два килограмма ртути

Житель Москвы нашел в ходе ремонта квартиры два килограмма ртути

Почти два килограмма ртути нашел в только купленной квартире житель Москвы.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции, мужчина приобрел жилье на 11-й Парковой и начал перестилать там полы. Под старым покрытием он и обнаружил опасное вещество.

Прибывшие на место сотрудники МЧС собрали почти два килограмма ртути, специалисты провели замер, согласно которому уровень ПДК превышал допустимый в 70 раз.

За пределами квартиры уровень предельно допустимой концентрации не превышен, жильцов эвакуировать не стали.

Напомним, в октябре 2013 года превышение концентрации ртути обнаружили в одном из детских садов на юго-востоке Москвы. Норма была превышена в 2,1 раза.