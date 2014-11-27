Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября 2014, 13:21

Безопасность

В центре Москвы ограничено движение из-за провала грунта

Фото: M24.ru

На пересечении улиц Балчуг и Болотной обвалился грунт, передает Агентство "Москва".

Площадь провала – два квадратных метра, глубина – полтора метра. По данным аварийных служб, есть угроза дальнейшего обрушения.

Из-за ЧП движение в районе ограничено, водителям лучше выбирать пути объезда. Пресс-служба департамента транспорта уточняет, что по улице Балчуг перекрыта одна полоса.

В начале сентября на юге Москвы также произошел обвал грунта. ЧП произошло на съезде с внутренней стороны МКАД на Каширское шоссе в сторону области. Авария произошла около 5.00 во время дорожных работ.

Сайты по теме


Сюжет: Ограничение движения на улицах Москвы
спасатели обвал грунта чп Балчуг

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика