В Охотском море спасли 8 моряков с затонувшего судна "Вест"

Фото: ИТАР-ТАСС

В Охотском море у западного побережья Камчатки перевернулось и затонуло судно-рефрижератор "Вест". Прибывшие на место происшествия спасатели подняли на борт восемь членов экипажа, которые находились на спасательных плотах вблизи поселка Октябрьский Усть-Большерецкого района Камчатского края.

Судьба еще двоих моряков остается неизвестной, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.



Ранее отмечалось, что экипаж судна состоял из восьми человек, которые ожидали помощи на надувных плотах в четырех милях от суши.

Причина, по которой произошло кораблекрушение, пока не известна.

"Вест", на борту которого находилось 49 т груза, направлялся из портпункта Октябрьский в корякский поселок Манилы.