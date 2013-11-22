Станция "Шаболовская" может быть закрыта до конца дня

Фото: M24.ru

Станция "Шаболовская" Калужско-Рижской линии может быть закрыта до конца дня из-за задымления.

Как сообщает телеканал "Москва 24", в настоящее время специалисты там налаживают вентиляцию, чтобы устранить последствия ЧП.

По некоторым данным, причиной дыма на площади в 100 квадратных метров стал загоревшийся трансформатор.

"В 5.40 станция была закрыта для входа и выхода пассажиров, потому что там задымление на подстанции. Она не в пассажирской зоне, тем не менее мы решили для безопасности пассажиров закрыть станцию", - заявил каналу глава пресс-служба подземки Павел Сухарников.

Как отмечают очевидцы, большого скопления людей у метро нет - на подходах к вестибюлю в основном полицейские и журналисты.

Напомним, утром 22 ноября станцию метро метро "Шаболовская" закрыли на вход и выход. Около 5.50 пассажиры были эвакуированы из-за задымления.

Для информирования населения об обстановке на "Шаболовской" работают 87 терминалов "Оксион". Добраться до ближайших станций можно с помощью наземного транспорта. При этом движение поездов на ветке не прерывалось – они проезжают мимо стануии.

В настоящее время на месте происшествия работают 15 пожарно-спасательных подразделений.