У дома на востоке Москвы нашли боеприпас времен Великой Отечественной

Фото: Читатель M24.ru

Читатель M24.ru, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что у домов №№ 6 и 8 полиция оцепила участок земли, на месте работают спасатели и скорая.

В пресс-службе главка МВД по Москве M24.ru рассказали, что там нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, взрывотехники его достанут и отправят на полигон.

