Семь военных погибли при сходе лавины в Казахстане

Фото: ТАСС/Виктор Клюшкин
Лавина накрыла военных на юге Казахстана во время учений. В ходе поисковой операции обнаружены тела семи человек, сообщает РИА Новости.
Также спасателям удалось найти живыми десять человек. Судьба еще трех остается неизвестной.
Инцидент произошел в ущелье Коксай в Жамбылской области во время занятий по боевой подготовке. Под завалами оказались военнослужащие войсковой части 91678.
Минобороны и МВД Казахстана продолжают поисково-спасательные работы. В региональном командовании создан оперативный штаб.
В начале недели снежная лавина сошла в популярном горнолыжном курорте Тинь во Франции. Она накрыла девять человек, четверых из них признали погибшими.