Под завалами дома в Подмосковье нашли седьмого погибшего

Фото: ИТАР-ТАСС

Спасатели в ходе разбора завалов дома в Сергиево-Посадском районе Подмосковья нашли седьмого погибшего.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе подмосковного управления МЧС, тело мужчины пока не извлекли, специалисты разбирают обломки здания.

Напомним, утром 11 ноября в 9-этажном жилом доме в поселке Загорские Дали Сергиево-Посадского района взорвался газ. Погибли семь человек, шестеро находятся в больнице.

В результате четыре квартиры были полностью разрушены, еще семь пострадали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В ходе расследования дела следователи СКР изъяли документы из территориального отдела Мособлгаза по поводу поступавших заявок о неисправностях и о проведенных в доме работах, начиная с 1978 года. Также были допрошены должностные лица управляющей компании и поставщика газа в район.

В ноябре и декабре в Московской области будут проводиться рейды спецслужб на объекты повышенной опасности, а также в жилые дома, чьи жители пользуются газовыми плитами.