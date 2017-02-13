Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля 2017, 15:03

Безопасность

Лавина накрыла девять человек во французских Альпах

Фото: ТАСС/Виктор Клюшкин

Снежная лавина сошла в популярном горнолыжном курорте Тинь во Франции. Она накрыла девять человек, передает телеканал BFMTV.

Четверых людей, оказавшихся под снежным завалом, уже признали погибшими. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте работают спасательные службы. Поиски выживших людей продолжаются.

Неделю назад во французских Альпах при сходе лавины погиб лыжник из России. ЧП произошло 5 февраля возле подножия гор. По версии сотрудников экстренных служб, спортсмен скончался из-за удушья.

спасатели туристы Франция Альпы лавина жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика