Лавина накрыла девять человек во французских Альпах

Фото: ТАСС/Виктор Клюшкин

Снежная лавина сошла в популярном горнолыжном курорте Тинь во Франции. Она накрыла девять человек, передает телеканал BFMTV.

Четверых людей, оказавшихся под снежным завалом, уже признали погибшими. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте работают спасательные службы. Поиски выживших людей продолжаются.

Неделю назад во французских Альпах при сходе лавины погиб лыжник из России. ЧП произошло 5 февраля возле подножия гор. По версии сотрудников экстренных служб, спортсмен скончался из-за удушья.