Новости

12 октября 2015, 16:44

Безопасность

МЧС опубликовало памятку о восстановлении документов после пожара

Фото: m24.ru/Александр Авилов

МЧС опубликовало ряд документов, принятых на заседании правительственной комиссии по предупреждению ЧС и пожарной безопасности.

Так, на сайте ведомства появилось положение о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования (ЕДДС). Она предназначена для приема и передачи сигналов оповещения гражданской обороны, приема сообщений о ЧС, доведения информации до соответствующих оперативных служб и координации совместных действий ведомств.

Еще на портале МЧС опубликованы рекомендации по оперативной выдаче дубликатов основных документов, утраченных в результате чрезвычайной ситуации. Посмотреть их можно тут.

Также министерство опубликовало рекомендации по отражению в госпрограммах субъектов РФ вопросов развития и повышения готовности системы предупреждения и ликвидации ЧС.

В частности, регионы должны скорректировать свои программы с учетом подготовки населения к защите от ЧС, пополнения ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения готовности служб к ликвидации пожаров.

спасатели рекомендации Служба спасения 112

