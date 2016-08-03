Спасатели поймали змею в ванной москвича

Фото: moscow.mchs.ru
Спасатели поймали змею в ванной комнате квартиры на севере города. С соответствующей просьбой к ним обратился москвич, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Инцидент произошел в доме 29 на Клязьминской улице. Хозяин квартиры пришел домой и обнаружил, что в его ванной ползает большая змея. Он немедленно вызвал спасателей и закрыл рептилию в ванной.
Прибывшие на место происшествия специалисты быстро изловили змею, которая оказалась не ядовитой.
В июле в Королеве сотрудники полиции поймали тигрового питона, который сбежал от хозяина и ползал по улицам наукограда. В правоохранительные органы обратились местные жители, которые рассказали, что по улице Пушкинской по тротуару ползет большая змея.
Стражи порядка доставили змею в полицию. За сутки хозяин питона так и не объявился, поэтому рептилию отправили в питомник.
Что делать, если вы увидели змею в своей квартире или на улицеСледует немедленно позвонить в МЧС, поскольку змея может оказаться ядовитой. В Подмосковье ядовитых змей практически нет. Встречаются только гадюки. Однако некоторые горожане держат в своих квартирах экзотических рептилий с других континентов. Они могут быть опасны.
Пойманных змей обычно отдают владельцам. При их отсутствии – отправляют в зоопарк.