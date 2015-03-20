На кончике ножа: совместимы ли занятия фитнесом с диетами

Фото: M24.ru

Почему не стоит доверять интернету при чтении статей про здоровый образ жизни? Какие виды диет сочетаются с занятиями фитнесом? Об этом рассказывает радиоведущий, член Ассоциации профессионального фитнеса Эдуард Каневский.

В современном мире интернет является источником неиссякаемого потока информации. С помощью поисковиков вы можете найти ответ практически на любой вопрос, посмотреть фото или видео. Но так ли полезна та информация, которую предоставляют различные сайты в ответы на ваши запросы? Как узнать, является ли тот или иной источник действительно компетентным в нужном для вас вопросе? Все время экспериментировать? Это как в анекдоте: "Доктор, мне не нравится, что вы постоянно гуглите".

Бывает, что такие эксперименты заканчиваются плохо, особенно когда речь идет о здоровье. Рассуждения можно спроецировать на разные сферы жизни, но касательно моей профессии могу сказать, что "уникальные" методики тренировок, которые люди находят в интернете, иногда вводят меня в ступор. Кто и по каким законам физики, а точнее анатомии и физиологии, изобретает "новые" упражнения и способы дозирования нагрузки? Складывается ощущение, что авторы некоторых методик возомнили себя выше природы, предлагая массовому пользователю заниматься по программе, известной только создателю метода.

Я как персональный тренер сталкиваюсь и с другим, иногда более существенным видом проблем – это диеты. Как известно, 70 процентов клиентов, купивших карты фитнес-клубов, прежде всего хотят похудеть за счет сжигания жира, а остальные целенаправленно идут в тренажерный зал, чтобы набрать мышечную массу или просто стать сильнее.

Как правило, среднестатистический клиент ест два-три раза в день. Основной прием пищи приходится на вечер, а завтрак многие вообще игнорируют. И, как с чистого листа, приходится рассказывать основы правильного, сбалансированного питания не только с точки зрения фитнеса, но и нормального рациона в целом.

Но бывает и так, что клиент уже давно пытается похудеть и, чтобы ускорить этот процесс, ночами сидит в мировой паутине, вчитываясь в отзывы таких же "несчастных" людей, желающих наконец-то побороть лишний вес. Ни к чему хорошему это не приводит.

Начну с реальной истории. Ко мне пришла девушка, пытавшаяся набрать мышечную массу. Это неудивительно, ведь при росте в 160 сантиметров она весила всего 38 килограммов. Дефицит веса, особенно за счет мышечной массы, был налицо. И все бы хорошо, бери да тренируйся, но у девушки была серьезная проблема, она вегетарианка, причем придерживается так называемого веганства, то есть вообще не употребляет продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца и мед. Причем здесь диета, спросите вы? Вегетарианство тоже является диетой, просто исключающей продукты животного происхождения. Девушке был необходим источник белка, которого она не могла набрать за счет растительных продуктов. А ведь творог, яичные белки и говядина вообще считаются лидерами среди продуктов для набора мышечной массы.

Из этого следует очень простой вывод: если хотите накачаться, то вегетарианство вам точно не подойдет. Да, существуют известные культуристы-вегетарианцы, но они компенсируют недостаток белка и других питательных веществ за счет употребления большого количества спортивного питания, которое сегодня из-за кризиса стоит очень дорого, и не каждый сможет себе его позволить в необходимом количестве.

Диета по группе крови

Очень модное направление в современной диетологии – созданное американским доктором натуропатии Питером Д’Адамо. Как известно, у людей различают четыре группы крови: 0(I), A(II), B(III), AB(IV). Для каждой из них идеально подходят те или иные продукты, которые постепенно включал в свой рацион человек. Сначала люди были хищниками и употребляли в пищу в основном животные белки (первая группа); позже человек научился возделывать землю и в его рационе появилась растительная пища (так образовалась вторая группа крови); в дальнейшем люди стали употреблять молочные продукты (третья группа); а четвертая группа образовалась уже в результате смешения второй и третьей групп.

Те, кто когда-нибудь интересовался этой диетой, знает, что попадет в жесткие рамки ограничения по выбору продуктов. И не всем это нравится. Более того, существует масса научных работ, которые опровергают пользу данной диеты. Поэтому лично я не буду давать никаких рекомендаций, так как не являюсь диетологом. Тренироваться при таком виде диеты можно.

Кстати, индустрия спортивного питания также применяет эту методику в фитнесе и бодибилдинге, реализуя целую серию добавок по группам крови.

Белковая диета

Хорошо подходит тем, кто хочет сбросить значительное количество килограммов за сравнительно небольшой срок (две недели). Но важно понимать, сорваться во время данной диеты очень легко. Дело в том, что вы полностью исключаете из рациона все виды углеводов, не допускается даже гречка. Основу диеты составляют животные белки – рыба/птица/мясо, овощи, чаще сырые, кефир. Также необходимо пить много чистой воды. Важно понимать, что после достигнутого результата необходимо включать в свой рацион углеводы небольшими порциями, иначе потерянные килограммы могут быстро вернуться. С точки зрения тренировок, особенно в тренажерном зале, данная диета не подходит, так как без углеводов перед тренировкой высоких результатов не добиться.

Кефирная диета

Существует два вида данной диеты: монодиета, когда человек в течение трех дней пьет полтора-два литра кефира, разделив на шесть приемов в день. И вариант, когда к этому объему добавляют полкило фруктов. На такой диете можно сидеть пять-шесть дней. С точки зрения тренировок данная диета вообще неактуальна, так как повышенные затраты энергии во время занятий не компенсируются количеством выпитого кефира. Если честно, я бы на такой диете вообще не выходил бы из дома.

Кремлевская диета

Несмотря на красивое название, ничего сверхъестественного в ней нет. Она скорее похожа на белковую диету, так как практически полностью исключает углеводы, даже завтрак в виде каш. При этом позволяет принимать пищу тогда, когда хочется, а не по часам, но заставляет вас немного напрячься, высчитывая количество съеденных углеводов, причем за норму взяли не количество граммов, а условные единицы. На курс доллара эта диета не повлияет, а похудеть поможет. Кстати, в данной диете допускается прием алкоголя и сухое вино. С точки зрения тренировок для набора мышечной массы данная диета также неактуальна по ранее описанным причинам.

Нет ничего хуже, когда мы любую сферу жизни доводим до абсурда. Если у вас в жизни все разумно, то можно себе позволить все что угодно, главное – понимать, что кроме гастрономических потребностей у организма есть еще и физические, поэтому не забывайте два-три раза в неделю по часу посвящать любому виду двигательной активности. И чаще обращайтесь к специалистам.

Эдуард Каневский