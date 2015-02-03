Как уберечь себя от лжеэкстрасенсов

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За последние полгода в Москве произошли десятки случаев мошенничества со стороны так называемых "магов". Гадалки, экстрасенсы и прочие чародеи предлагают решить любые проблемы за круглую сумму, передает телеканал "Москва 24". И все чаще свои сеансы они проводят дистанционно, получив деньги на счет.

Для того, чтобы снять сглаз или исцелиться, достаточно позвонить в студию и заплатить деньги. Суммы лжемаги обычно требуют немаленькие и, получив первый взнос, сажают клиента на крючок, грозясь, что проклятие вернется.

Иногда суммы, которые вымогают мошенники доходят до сотен тысяч рублей. В полиции отмечают, что горожанам надо быть очень внимательными и не вестись на шарлатанов.

"Основная задача лжеэкстрасенсов - получить как можно больше денег. Людям необходимо обращать внимание на то, как предлагаются эти услуги. Если с вас постоянно требуют деньги, то это точно мошенники", - отметила руководитель пресс-службы УЭБиПК МВД Росиии по Москве Ирина Волк.

Юристы добавляют, что вернуть деньги будет непростым делом. "При переводе средств старайтесь взять документ, подтверждающий, что вы заплатили за оказанные услуги. Сгодится расписка или квитанция", - рассказал юрист Алишер Захидов.

Напомним, в январе в столице арестовали группу мошенников, которые под видом экстрасенсов выманивали у граждан крупные суммы денег, выступая на одном из телеканалов. Тогда в полицию обратились несколько человек, пострадавших от действий аферистов после просмотра телепередач, где транслировались сеансы парапсихологической помощи, проводимые экстрасенсами Ксенией и Хельгой.

Полицейские установили, что после таких сеансов "снятия порчи" все потерпевшие перечисляли деньги на банковские счета, которые указывались участниками передач. При этом суммы таких перечислений превышали 100 тысяч рублей. В итоге были задержаны более 10 участников мошенничества. Основной костяк преступной группы лжеэкстрасенсов составили выходцы из Узбекистана, в настоящее время они арестованы. В данный момент устанавливается число пострадавших от действий аферистов, их количество может составить несколько тысяч человек.