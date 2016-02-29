Посол Венгрии предложил назвать улицу в Будапеште в честь Москвы

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Посол Венгрии Янош Балла выступил с предложением называть одну из центральных улиц Будапешта именем Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента внешнеэкономических и международных связей. Предложение прозвучало на встрече посла с руководителем ведомства, министром Правительства Москвы, Сергеем Череминым.

На встрече Черемин и Балла обсудили пути развития двустороннего сотрудничества двух городов. Иштван Балла передал приглашение в венгерскую столицу от мэра Будапешта Иштвана Тарлоша в адрес мэра Москвы Сергея Собянина. Планируется, что на этой встрече будет подписана программа сотрудничества.

Сергей Черемин отметил хорошую возможность совместной работы в сфере городского планирования и развития транспортной инфраструктуры. Он напомнил о реализации проекта развития прибрежных территорий Москвы-реки и подчеркнул, что опыт будапештских партнеров был бы весьма интересен для российской столицы.

На май 2016 года запланирована торжественная церемония передачи компанией ОАО "Метровагонмаш" первых отремонтированных вагонов для Будапештского метрополитена.

Сергей Черемин сообщил, что московская сторона готова направить делегацию в Будапешт в конце марта – начале апреля.