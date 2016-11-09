Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября 2016, 14:01

Спорт

"Москва онлайн" покажет "Правовой диктант"

12 ноября в РЭУ имени Плеханова пройдет первый диктант на знание своих прав во всех сферах жизни. О низком уровне грамотности среди граждан говорят социологические исследования. Согласно результатам опросов, лишь 26% экономически активного населения страны хотя бы однажды обращались за консультацией к юристам. С целью изменить ситуацию к лучшему объединились: общероссийская общественная организация "Деловая Россия", Европейская юридическая служба, Российский экономический университет имени Плеханова и Фонд развития моногородов. Они же являются организаторами проекта "Всероссийский Правовой диктант".

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 12 ноября в 13:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Следим за самыми значимыми культурными событиями города и ведем трансляции из центра событий[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
соревнования юристы права грамотность прямые трансляции Москва онлайн Москва онлайн: соревнования смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика