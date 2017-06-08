Кадр их промо-видео соревнований

Экстремальные соревнования "Кубок Монстров" пройдут на стадионе "Открытие Арена" 8 июля, сообщают организаторы. Одни из лучших спортсменов страны примут участие в дисциплинах "монстр трак", "мотофристайл (FMX)", "трофи-рейд", BMX, MTB, "экстремальный самокат", "гоночные дроны".

На один день футбольный комплекс изменит свой облик. Огромный трамплин для состязаний на велосипеде и самокате, начинающийся высоко на трибунах, растянется на 60 метров вдоль поля, а на всей оставшейся территории раскинется уникальная застройка из песка и глины с множеством трамплинов и препятствий для мото- и автомобильных дисциплин.

При поддержке Федерации велосипедного спорта России в дисциплине BMX Dirt разыграют медали Чемпионата России, а в дисциплине экстремальный самокат при поддержке Федерации самокатного спорта Москвы пройдет открытый Чемпионат Москвы.

За Кубок Монстров сразятся 5 внедорожников Monster Truck, под управлением лучших пилотов Европы. Масса такого автомобиля превышает четыре тонны, а мощность двигателя составляет более 1500 лошадиных сил, что дает им возможность разгоняться до скорости свыше 100 километров в час и совершать прыжки высотой более пяти метров.

А также – 12 сильнейших российских пилотов трофи-рейда, 12 сильнейших райдеров мотофристайла и по 12 лучших атлетов BMX, MTB и экстремального самоката.

В судейские коллегии – звезды мирового экстремального спорта: Майк Мэсон (США), Давид Ринальдо (Франция), Луи Ребуль (Франция), Том Даган (США).

Программа включает не только спортивную, но и развлекательную программу. С 12:00 до 18:00 на прилегающей к стадиону территории гостей ждут выступления музыкантов, спортивные площадки, выставка тюнингованных автомобилей, выступление стантрайдеров на мотоциклах, джимхана, детская зона, фудкорт и многое другое. Вход на эту площадку – свободный.

Мероприятие не имеет возрастных ограничений.