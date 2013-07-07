Первые в России соревнования для хипстеров прошли на севере Москвы

На территории дизайн-завода "Флакон" прошли первые в России самые несерьезные спортивные соревнования для хипстеров. Организаторы Hipster Cup Moskva вдохновились опытом берлинских коллег, дважды проводивших такие мероприятия.

Стать участником необычных соревнований мог любой желающий. Для этого нужно было собрать команду из пяти человек и, придумав название и девиз, зарегистрировать ее на специальном сайте. Мероприятие носило откровенно шуточный характер и представляло собой добрую иронию над субкультурой хипстеров. Среди команд-участников были "Олени", "Березовый смузи" и другие. Как говорят сами участники соревнований, олень является едва ли не главным символом хипстерской культуры, а хипстер без стакана смузи - напитка в виде смешанных в блендере фруктов - в руках и вовсе не хипстер.

Мероприятие открылось парадом-шествием участвующих команд. Под музыку DJ GrandDaddy Mak девушки и парни в очках в роговой оправе и узких джинсах торжественно промаршировали под аплодисменты зрителей. Все началось с "кофебоулинга" - конкурса, в котором нужно толкать картонный стакан от кофе. Кроме того, командам пришлось посостязаться за победу в таких соревнованиях, как "энгрибабочкинг", смысл которого заключается в метании плюшевых бабочек в сачок, или "бородоклеинг" - конкурс на самую креативную бороду. Стоит отметить, что хипстерские конкурсы удивительно напоминали советские спартакиады, которые проводилась для детей в школах и лагерях. Разве что вместо каната перетягивали узкие джинсы, а модные бабочки на шеях участников стали альтернативой пионерским галстукам.

В перерывах между конкурсами участники и гости фестиваля могли послушать музыку. Жанры самые хипстерские – трип-хоп, дрим-поп, электро-хаус и инди. Хедлайнерами фестиваля были заявлены российская группа INDIES, а также немцы ANNAGRAMM, развлекавшие публику еще на модной спартакиаде в Берлине. Однако самым ярким и запоминающимся выступлением дня стало исполнение кавер-версий известных композиций под аккомпанемент миниатюрной гавайской гитары укулеле. Зрители могли слушать музыку как на импровизированном танцполе у подножия сцены, так и отдыхая на лежаках и пляжных стульях.

Кроме того, участники и гости соревнований могли выпить холодные коктейли и освежиться в бассейне, выиграть призы в конкурсах, получить памятные сувениры в виде значков или наклеек, принять участие в мастер-классе по игре на укулеле.

Не следует забывать, что главное место "тусовки" хипстеров – социальные сети, а любимое занятие – "делать луки" (выкладывать в интернет фотографии в стильной одежде) и "ставить лайки". Именно поэтому организаторы предложили гостям фестиваля делиться фотографиями с помощью соцсети Instagram и вручали призы самым активным пользователям. Многие подарки приехали для участников прямо из Берлина, в частности, именно такие призы были вручены команде-победителю.

Справка Хипстеры - представители творческой интеллигенции, интересующиеся современным искусством, альтернативной музыкой, артхаусным кино. Хипстеры следят за модой, в одежде отдают предпочтение винтажным вещам, а в технике – компании Apple. Слово образовано от английского "to be hip", что означает "быть в теме".

Екатерина Кадушкина