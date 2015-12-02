M24.ru и телеканал "Москва 24" объявляют конкурс "TVоя Москва"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Телеканал "Москва 24" совместно с радиостанцией "Москва FM" и сетевым изданием m24.ru объявляет открытый конкурс молодых журналистов "TVоя Москва", в котором может принять участие любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет.

Заявку на участие в конкурсе можно оформить на странице мероприятия с 25 ноября по 15 декабря 2015 года. Участник может выполнить задание по одной или нескольким из восьми предложенных категорий: фоторепортаж "TVоя Москва в объективе событий", видеорепортаж "TVой взгляд на Москву!", аудиорепортаж "Голос TVоей Москвы!", статья "Событие TVоей Москвы!", проморолик "TVоя Москва – лучший город мира!", короткометражный фильм "TVоя Москва в кадре!", социальная акция "TVоя Москва – город добра!" и интернет-проект "TVоя Москва online!".

Самые важные критерии – оригинальность идеи, творческий подход и качество исполнения работы.

18 декабря экспертный совет объявит победителей конкурса в каждой номинации. С 21 по 23 декабря пройдет лекционная программа, а 23 декабря состоится торжественная церемония чествования победителей, на которой всем гостям и участникам конкурса будут представлены самые яркие проекты. Более подробная информация о месте и времени проведения церемонии чествования победителей будет объявлена позже.

Главным призом станет возможность пройти практику в объединенной редакции московских СМИ "Москва Медиа" по одному из выбранных направлений.

"Проект создан при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы".