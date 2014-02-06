Смертность от переохлаждений в Москве снизилась вдвое

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве зимой 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность от переохлаждения снизилась вдвое. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента социальной защиты.

Удалось установить личность только 48% погибших, из них большая часть - жители Москвы, замерзшие в нетрезвом состоянии.

Всего за январь в Москве было выявлено почти 5 тысяч граждан, занимающихся бродяжничеством (9% - бывшие жители Москвы, 7% - из Московской области, 68% - из регионов России, 16% - иностранцы). В экстренном порядке было госпитализировано 77 человек.

Кроме того, за первый месяц 2014 года в социальных учреждениях столицы переночевало 2207 человек. К сотрудникам мобильных пунктов службы "Социальный патруль" обратились более 3,4 тысяч человек, в службу поступило почти 400 вызовов, из которых 211 были связаны с нахождением бродяг в метрополитене.