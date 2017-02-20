Общественно-деловой центр построят в составе ТПУ "Некрасовка"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Строительство технологической части ТПУ "Некрасовка", в составе которой появится общественно-деловой центр, началось. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, сейчас проектируется общественно-деловой центр, в котором откроют зоны для отдыха, спорта, развлечений и покупок. Новый центр должен стать местом притяжения жителей района, отметил Хуснуллин.