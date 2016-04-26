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26 апреля 2016, 17:02

Технологии

Одноклассники запустили собственный мессенджер

Фото предоставлено пресс-службой соцсети

Одноклассники в тестовом режиме запустили мобильное приложение для мгновенного обмена сообщениями, сообщает пресс-служба соцсети.

Мессенджер получил название "ОК Сообщения". Общаться с его помощью можно с друзьями из социальной сети "Одноклассники". Доступна и возможность пригласить в чаты людей из списка контактов в мобильном телефоне.

Приложение поддерживает групповые беседы и обмен фотографиями, видео, аудиозаписями, а также gif-файлами.

Сейчас тестирование проходит в нескольких странах, где "Одноклассники" являются самой популярной социальной сетью. Приложение доступно для Android в Узбекистане, Киргизстане, Таджикистане, Туркменистане и Болгарии, версия для iOS распространяется только в Узбекистане.

"ОК Сообщения" ориентировано для работы в мобильных сетях, большинство функций работают без подключения к интернету, доступны все переписки и медиа, а сообщения, написанные без доступа к сети, при подключении отправляются автоматически.

Приложение доступно на русском, английском, узбекском и таджикском языках. Оно бесплатное и не содержит рекламы.

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