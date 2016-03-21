Москва стала одним из самых популярных городов мира в Instagram

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Москва заняла четвертое место среди самых популярных городов мира по числу публикаций в Instagram. Об этом сообщила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"На сегодняшний день Москва значительно улучшила свои позиции в международных рейтингах. Она занимает четвертое место в рейтинге самых популярных городов планеты по общему количеству фотографий, опубликованных пользователями в социальной сети Instagram. Второе место в Европе и пятое в мире – в рейтинге самых развивающихся городов по версии портала TripAdvisor", – цитирует Сергунину корреспондент m24.ru.

По количеству фотографий в Instagram российскую столицу опередили Париж, Нью-Йорк и Лондон.