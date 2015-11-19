Twitter возобновил работу после сбоя

Фото: Юрий Смитюк

Twitter перестал работать в четверг, 19 ноября, по всему миру. Об этом говорится на сайте сервиса Is it down, который отслеживает работоспособность сайта.

Социальная сеть была недоступна в течение часа. В настоящее время Twitter работает как с компьютеров, так и через мобильное приложение.

Ранее сообщалось, что при загрузке Twitter появляется белая страница без каких-либо надписей. Так же не работало приложение Twitter для мобильных устройств.

Напомним, в конце сентября произошел сбой в работе Facebook. Некоторое время социальная была недоступна для пользователей.

При попытке зайти на сайт пользователи видели сообщение об ошибке: "Service Unavailable" или "Sorry, something went wrong. We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can". При этом мобильное приложение у части пользователей работало и новостная лента обновлялась.

Вскоре после первых сообщений о недоступности соцсети, страницы начали загружаться, но с перебоями.