Twitter заблокировал фейк-аккаунт Сбербанка России

Фото: ИТАР-ТАСС

Администрация микроблогов Twitter удалила фейк-аккаунт Сбербанка России, сообщил вице-президент Сбербанка Юрий Ровенский. Это первый случай блокировки лжемикроблога в Рунете.

Сейчас при попытке зайти на страничку фейк-аккаунта выдается следующее сообщение: "К сожалению, профиль, на который вы хотите посмотреть, был отключен".

По подсчетам экспертов Сбербанка, число заходов в фиктивный блог достигало нескольких сотен тысяч в неделю. В результате банк обратился в администрацию социальной сети с жалобой, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы привлекли внимание к потенциальной опасности. Люди могли быть введены в заблуждение неправдоподобной информацией, что, в свою очередь, могло спровоцировать волну в соцсетях и выплеснуться в реальность", - заявил Ровенский.

Несколько недель назад в Twitter появились несколько лжеаккаунтов, которые пародировали микроблоги российских компаний. Они использовали логотипы и искаженные названия компаний, например, "Сбебранк Роисии" и "Потча Роисси". В лжемикроблогах публиковались не только сообщения, но и ответы клиентам.

Наиболее популярной в лжеаккаунте Сбербанка стала якобы цитата главы банка Германа Грефа: "Успех Сбербанка базируется на трех фундаментальных элементах нашей корпоративной культуры: обед, выходной и технический перерыв". Данная запись собрала несколько тысяч ретвитов.

Заметим, что аналогичный случай с блокировкой аккаунта в Twitter произошел сегодня в Германии, где администрация сервиса заблокировала микроблог неонацистов. Предположительно, аккаунт принадлежал организации, чья деятельность в Германии официально запрещена.