Госдеп США прокомментировал блокировку российских соцсетей на Украине

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Госдепартамент США, комментируя блокировку российских соцсетей на территории Украины, заявил, что Киев должен найти такие способы защиты интересов страны, при которых не будет ущемляться свобода слова, сообщает ТАСС.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в отношении компании "Яндекс" и ряда ее сервисов.

В Госдепе заявили, что нельзя ограничивать свободу слова, подрывая тем самым конституционные принципы.