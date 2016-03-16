Instagram перестанет размещать фотографии в хронологическом порядке

Фото: ТАСС/Imago

Сервис Instagram вслед за социальной сетью Facebook откажется от формирования ленты фотографий в хронологическом порядке, сообщает официальный блог компании.

Теперь первыми в списке будут показываться наиболее "важные" публикации. Для этого будет использоваться специальный алгоритм. Переход на него будет осуществляться постепенно.

В компании объясняют это решение тем, что в среднем пользователи приложения пропускают 70 процентов фотографий в своих лентах. Теперь, как поясняют авторы, "если ваш любимый музыкант поделится видео со вчерашнего концерта, с утра вы увидите его, сколько бы аккаунтов вы не читали и в каком часовом поясе не оказались".

Традиционный способ формирования ленты сообщений, при котором сначала показывались самые свежие фотографии, будет работать еще некоторое время для большей части пользователей. Конкретные даты перехода в компании не называют.

Отметим, Facebook, который владеет сервисом Instagram, уже давно использует алгоритмы для показа пользователям наиболее "важных" сообщений.