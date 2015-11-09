Без жестокого обращения: как найти новых хозяев для домашних животных

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Основным источником прироста популяции бездомных животных в столице, по официальным данным, являются безответственные хозяева, которые оставляют питомцев на улице. Как правило, выставить четвероногого друга за дверь вынуждают бытовые обстоятельства: переезды, болезни близких, смерть хозяев кота или собаки. Как найти владельцев для четвероногого друга, если оставить его дома нет возможности, читайте в материале m24.ru.

Несмотря на все призывы зоозащитников не бросать домашних животных в городе и предупреждения о том, что такие звери на улице не выживают, по данным на конец 2014 года в городе насчитывалось порядка 5000 бездомных собак.

При этом для тех, кто готов всерьез заняться поиском новых владельцев для своих любимцев, сейчас есть множество способов пристроить животных в добрые руки: частные приюты, социальные сети, специализированные сайты и государственные учреждения. Любой из этих вариантов лучше выживания на холодных городских улицах среди более ловких сородичей.

Первое впечатление: как составить объявление о поиске новых хозяев

Правильно составленное объявление – это первый шаг в поиске нового хозяина. Заместитель директора фонда "Дарящие надежду" Светлана Сафонова рекомендует составлять краткое и четкое описание питомца. Указывать, по словам зоозащитницы, лучше самую важную информацию.

Прежде всего нужно написать, в каком городе вы живете, указать телефон, а затем написать породу, пол, возраст животного и состояние его здоровья. "Можно добавить информацию о его характере и особенностях, но перегружать текст эмоциями не стоит", – утверждает Сафонова.

В интернете часто встречаются объявления с длинными историями про животных, лишь в конце которых можно найти информацию о четвероногом и телефон опекуна. Некоторые считают, что эмоциональные объявления лучше задевают аудиторию. На самом деле велик риск, что слишком длинный текст пользователи сообщества попросту не дочитают до конца.

К описанию нужно приложить фотографии. Весьма вероятно, что при поиске питомца пользователи сообщества обратят внимание сначала на снимки, а затем уже на описание вашего любимца. "Лучше всего сделать 5–10 фотографий. Если поиск хозяев для животного длится больше месяца, то их стоит обновить", – отметила Сафонова.

Я иду искать: где разместить объявления

Если хозяева планируют искать нового владельца самостоятельно, то есть несколько мест, где можно разместить повесить объявления:

ветеринарные клиники;

социальные сети;

доски объявлений;

специальные сайты;

сайты обмена вещами.

Больше всего животных пристраивается при помощи интернета. Тематические сайты, сообщества в социальных сетях и другие ресурсы помогают найти хозяина гораздо быстрее, чем любые другие каналы, говорит Сафонова. "Мы давали раньше и объявления в газетах, но они привлекают мало кандидатов и, как правило, приходят такие люди, которым мы не отдаем животных", – добавила она.

"Вечер": Приюты для животных переполняются после дачного сезона

Чтобы пристроить питомца как можно скорее, стоит давать объявления не менее чем в 10 сообществах и сайтах и обновлять их ежедневно. "Конечно, истории бывают очень разные. Иногда достаточно одного-единственного сообщения в одной группе или на одном ресурсе. Но такие случаи единичны", – рассказала зоозащитница.

Как пояснили m24.ru администраторы одной из таких групп в социальных сетях, найти новый дом в итоге получается всем животным без исключения. "Даже одноглазые и трехлапые, старые и маленькие – все в итоге обретают семью", – отметили представители сообщества.

Работая с группами, следует внимательно знакомиться с их правилами. В некоторых запрещено размещать объявление чаще одного раза в день, где-то требуют обязательный перепост чужих объявлений, могут быть и другие нюансы. Обращайте внимание на эти просьбы, чтобы опубликованное объявление не удалили из группы.

"Москва в цифрах": Зооприюты Москвы

В Сети есть много специализированных сайтов, которые позволяют размещать объявления о том, что животным нужна семья или передержка. Одним из самых популярных считается форум "Пес и кот". Там собрана информация о различной помощи питомцам. Здесь можно попросить финансирования, найти приют, передержку, куратора (продвиженца) для животного или даже получить консультацию юриста.

Сейчас в Сети есть множество специальных сайтов, организованных волонтерскими движениями, где также можно оставить объявление о поиске хозяев для своего питомца. Как рассказала один их основателей проекта Claws.ru Светлана Бодунова, на портале принимают объявления обо всех животных – бездомных и домашних.

"Простые решения": Как помочь бездомным животным

Объявления размещают сами владельцы, затем их проверяют модераторы, и они публикуются на сайте. Если запись несколько месяцев не обновляли, то есть авторы публикации не вносили изменений, ее отправляют в архив как устаревшие.

Несмотря на то что к ветеринарам обращаются за помощью те, у кого уже есть домашний любимец, их клиенты иногда не против дать приют еще одному члену семьи. Многие кошки и собаки смогли найти свой дом, благодаря распечаткам, оставленным в лечебных учреждениях для животных.

Объявления также можно вешать на досках у подъезда и размещать в газетах, однако эти инструменты постепенно устаревают, и откликов от таких сообщений все меньше.

Придется подождать: сколько времени требуется на поиск нового хозяина для животного

Если повезет, то новый хозяин для собаки или кошки найдется за несколько дней. Но чаще всего стоит рассчитывать на более длительный срок. "У нас в картотеке есть животные, которые пристраиваются и по году, иногда везет найти хозяев за пару месяцев. Все очень сильно зависит от животного, его характера, породы, размера и возраста", – рассказала Светлана Бодунова.

Она также отметила, что длительность поиска нового хозяина зависит от отношения к процессу передачи питомца. "Некоторые люди даже собеседований с будущим владельцем не проводят. Просто отдают животное первому попавшемуся человеку, который откликнется на объявление, и все. Тогда владелец находится быстро, но и риск отдать члена семьи в плохие руки гораздо выше", – пояснила Бодунова.

Лучше всего закладывать на поиск семьи питомцу не менее месяца.

Вы нам подходите: как правильно проводить собеседования с новыми хозяевами

Прежде чем передавать любимца новым хозяевам, зоозащитники рекомендуют провести собеседование с заинтересованными кандидатами. Определить безответственного зоовладельца или садиста в основном помогает интуиция, но, даже если она не является самым сильным качеством, поговорить стоит.

Ответы кандидатов обязательно будут содержать подсказки о том, какое будущее ждет кота или собаку в будущем. Самый важный вопрос: были ли у человека животные в прошлом и что с ними случилось? "Если человек говорит, например, "была собака – убежала", то мы спрашиваем, как искали животное, какие выводы сделали из ситуации? Планируют ли чипировать будущих питомцев?" – рассказала Светлана Бодунова. Если человек не может дать внятные ответы на эти вопросы – значит отдавать ему питомца не стоит. История с пропавшим хвостатым может повториться.

Душевнобольной житель Балашихи издевался над бездомными животными

В среднем анкета для будущего "усыновителя" выглядит следующим образом.

Где будет проживать животное? Съемное ли жилье? Полный адрес.

Ваше имя и возраст, телефон (домашний, мобильный).

Все ли члены семьи хотят это животное?

Нет ли у кого-то из членов семьи тяжелых заболеваний (аллергия на шерсть и т.п.)?

Есть ли в семье дети и какого возраста? Если планируются, то что с станет с хвостатым при рождении ребенка?

Есть ли в семье животные и какие, стерилизованные или кастрированные?

Были/есть ли в семье животные и какова их судьба?

Если животное заболеет (будет требоваться операция, дорогостоящие анализы), готовы ли хозяева заниматься животным (лечить, выхаживать, бороться до конца)?

Как часто животное будет оставаться одним дома?

Если хозяин уезжает в отпуск, куда поедет животное? Действия в случае собственной беременности (для девушек).

Какие требования хозяин предъявляет животному, что он хочет видеть в поведении животного?

По вашему мнению, сколько времени надо животному при добром отношении хозяев, чтобы привыкнуть к новым требованиям, порядкам и людям?

Какой этаж? Есть ли сетки-антикошки на окнах? Если нет, готовы ли установить?

Знаете ли вы про вред нашей марки, "Вискаса" и "Китеката" и прочих кормов?

Ваше отношение к стерилизации/кастрации?

Будет ли животное выезжать на дачу с вами?

Готовы ли вы к встрече нового питомца? Что из перечисленного у вас уже есть: переноска, мисочки, туалет, еда, ошейники, поводки, намордники для него или другие аксессуары?

Разрешите ли вы один раз навестить животное, например через месяц?

Будете присылать мне фото, как устроились дома?

Все питомцы отдаются по договору, под паспортные данные .Согласны ли вы?

Вы в курсе, что кошки могут жить 20 лет или более? Готовы ли заботиться о питомце весь этот срок, несмотря на жизненные события?

Волонтеры, занимающиеся передачей животных ежедневно, отмечают, что в беседах с новыми хозяевами определить порядочность опекуна помогает опыт. Если же питомца отдает человек, которому раньше не приходилось проводить собеседования, есть еще один способ проверить нового хозяина.

Внимание, живодеры: что такое черные списки опекунов

Накопившие опыт работы с бездомными животными волонтеры, столкнувшись с безответственными хозяевами и садистами, мучающими зверей, вносят их в специальные черные списки. Такие перечни можно найти на специализированных сайтах и в сообществах в социальных сетях.

Правда, списки эти не всегда достоверны. Лучше всего пользоваться теми перечнями, которые формируются на основе волонтерских проверок. После передачи животных некоторые команды добровольцев звонят хозяевам и навещают питомцев в новых домах. Если кот или собака куда-то пропадает или с ними что-то случается, то имена владельцев вместе с мобильным телефоном могут внести в черный список.

Как взять домашнее животное с собой в отпуск

Такая база есть в картотеке домашних животных на сайте Claws.ru. Здесь можно ввести номер мобильного телефона будущего владельца, и если он есть в списке, то сайт выдаст сообщение о том, что этому человеку нежелательно отдавать животных. Причину, по которой тот или иной опекун попал в этот перечень, сайт не публикует, ее можно запросить у администратора в частном порядке.

У меня есть документ: зачем нужны договоры о передаче домашних животных

Есть еще один способ отпугнуть безответственных опекунов. Можно составить договор о передаче животного, в котором будут прописаны условия содержания питомца и обязанности будущего хозяина по уходу за ним. "Если человек не собирается серьезно относиться к опеке, то он не станет подписывать договор", – пояснила основатель картотеки домашних животных Светлана Бодунова.

Скачать типовую форму договора можно на различных тематических сайтах в интернете. В случае необходимости условия можно подкорректировать.

Хорьки, попугаи, коршуны и тигры: кого находят на столичных улицах

Несмотря на то что чаще всего в интернете отдают кошек и собак, на улице оказываются не только привычные глазу четвероногие, но и более экзотические звери.

"У нас в картотеке появлялись и хорьки, попугаи, совы, уже год пристраиваем коршуна", – рассказала Бодунова. По ее словам, обычно волонтеры передают птиц специализированным организациям, где есть орнитологи. Но иногда питомцев пристраивают и самостоятельно.

Питомник экзотических животных в Щелкове лишился финансирования

Как рассказали m24.ru в департаменте природопользования, в городе открыта специальная горячая линия, на которую могут обратиться жители столицы, нашедшие брошенного попугая, игуану или крупного хищника. Сообщения об экзотах на улицах города принимают по телефону 8 (495) 777-77-77.

"Звонок переадресуют нашим специалистам, они приедут и заберут животное в центр передержки диких животных департамента природопользования", – пояснили представители ведомства.

За восемь месяцев 2015 года на линии приняли 147 звонков, а за аналогичный период прошлого – 109 звонков. Увеличение числа сообщений от горожан специалисты ведомства связывают с ростом гражданской ответственности и активности москвичей.

Чем опасна платная помощь в поиске хозяев

Важно понимать, что в интернете оказывают два вида платной помощи в устройстве животных к хозяевам. Первая – это платное кураторство. В этом случае человек берется продвигать объявления о передаче кота или собаки в социальных сетях, на сайтах и в форумах, чтобы как можно быстрее нашлись кандидаты. Эти услуги достаточно безопасны, пояснила заместитель директора фонда "Дарящие надежду" Светлана Сафронова.

За свои услуги такие специалисты обычно требуют порядка 1000 рублей, отдельная плата – за определенное количество обновлений объявлений в интернете.

"Город Доверия": Как спасти животных от безответственных хозяев

Есть и другая категория фирм. Они предлагают за деньги забрать питомца и найти ему хозяев самостоятельно. К таким предпринимателям обращаться за помощью не стоит, полагают зоозащитники.

"Большинство таких сделок заканчивается тем, что люди забирают деньги и питомца, а затем исчезают. Дозвониться до них невозможно, узнать судьбу переданного животного тоже", – рассказала один из основателей сайта Claws.ru Светлана Бодунова.

Вероятнее всего, переданные таким людям животные оказываются на улице или в лабораториях, где на них ставят различные опыты.

Цены на свои услуги предприниматели могут установить от полутора до 25 тысяч рублей. При этом на добросовестность исполнения размер оплаты никак не повлияет.

Государственные приюты

Отдавать домашнее животное в государственный приют зоозащитники не советуют. Эти учреждения принимают большое количество животных с улицы и всегда переполнены, поэтому комфортных условий для их содержания там обеспечить не смогут.

"Лучше подобрать частное учреждение, где работают волонтеры. Там питомцу будет гарантировано место", – говорит Бодунова.

"Город Доверия": Куда пристроить бездомных кошек во дворе

Если животному не удается найти постоянное пристанище, лучше пристроить его на платную передержку на длительное время и продолжать искать нового владельца.

В случае если хозяева все же готовы передать любимца в госучреждение, можно обратиться в городские приюты. Всего их 13, однако 11 функционируют в недостроенных зданиях. На завершение их строительства власти должны выделить порядка 1 млрд рублей. По данным на февраль 2015 года, в них содержались около 1700 собак и 1230 кошек.