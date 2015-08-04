Соцсеть "ВКонтакте" недоступна по всему миру из-за сбоя

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Социальная сеть "ВКонтакте" работает с перебоями: периодически перестают загружаться страницы сайта и отдельные блоки приложения.

Сбой был замечен около 17.00, по состоянию на 17.15 в мобильном приложении не работала рубрика "Новости". Пресс-секретарь компании Георгий Лобушкин сообщил: "ВКонтакте" сейчас недоступен по всему миру. В причинах разбираемся. Ремонтная бригада уже на месте и приступила к работе".

В предыдущий раз сбои в работе соцсети наблюдались 31 июля. "Часть пользователей может испытывать проблемы с доступом к некоторым разделам, например, профили и группы. Скоро починим", – написал тогда в своем Twitter Лобушкин.

Еще раньше сбой у соцсети произошел 25 июня. Тогда у части пользователей также возникли проблемы с загрузкой некоторых разделов.