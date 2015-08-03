"ВКонтакте" отключила активные ссылки на Instagram

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Социальная сеть "ВКонтакте" перестала отображать активными ссылки на страницы фотосервиса Instagram в записях пользователей и сообществ, а также в личных сообщениях. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Тревогу забили пользователи соцсети, которые пожаловались на то, что не могут перейти из "ВКонтакте" по ссылке в Instagram. На страничке появлялось сообщение о возможных вирусах на этом сайте. Однако затем администрация "ВКонтакте" исправила эту неполадку. Теперь все ссылки на Instagram просто стали неактивными.

"Да, мы их перестаем подсвечивать, но не вырезаем. Они также у себя ссылки не подсвечивают", – цитирует TJ операционного директора "ВКонтакте" Андрея Рогозова.

Ранее он сообщал, что "ВКонтакте" будет бороться с конкурирующими сервисами.

Отметим, что две недели назад соцсеть запустила аналог Instagram – фотоприложение Snapster. Помимо фотографий, сделанных непосредственно в самом Snapster, в ленте пользователя показываются и другие изображения, опубликованные им или его друзьями в социальной сети.

В настоящее время в Google Play от 100 до 500 тысяч человек уже загрузили приложение.

Напомним, в 2012 году Instagram отключил просмотр опубликованных на нем фотографий в Twitter. С тех пор пользователи могут просмотреть изображение, кликнув по внешней ссылке.