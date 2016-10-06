Научный институт по борьбе с болезнями легких построят в Москве

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Научно-исследовательский институт пульмонологии появится на юге Москвы возле клинической больницы №83. Сообщение об этом появилось на сайте Главгосэкспертизы России, которая одобрила проектную документацию на строительство.

Помимо клинического отделения на 176 коек для взрослых и детей в институте разместят научно-исследовательскую и медицинскую зону с лечебными и диагностическими отделениями.

Пульмонология – раздел медицины, занимающийся изучением, диагностикой и лечением заболеваний легких и дыхательных путей



В настоящее время болезни органов дыхания занимают первое место среди всех заболеваний по частоте обращений к врачам, отмечается в сообщении. Многие из этих болезней пока еще неизлечимы, что приводит к значительному снижению качества жизни человека и необходимости постоянного приема лекарств. Многие препараты не до конца контролируют развитие и течение заболевания.

В НИИ пульмонологии полагают, что в новых условиях смогут эффективнее оказывать медицинскую помощь больным с заболеваниями органов дыхания, обучать врачей, готовить ученых и разрабатывать новые лекарства.