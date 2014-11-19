Более трех тысяч магазинов будут давать скидки по соцкарте москвича

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

С будущего года социальная карта москвича будет давать право на скидку в ряде торговых точек столицы. Ожидается, что владельцы таких карт смогут покупать товары со скидками в более чем трех тысячах новых магазинов, сообщает Агентство "Москва".

О новшествах рассказал руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев в ходе церемонии вручения социальной карты пятимиллионному держателю. По его словам, сейчас разрабатывается система скидок с большой сетью магазинов. А это не менее трех тысяч новых торговых точек.

Где можно получить скидки по социальной карте

По состоянию на ноябрь в городе насчитывается 2,2 тысячи мест, где владельцы социальных карт могут получить скидки. Это аптеки и магазины различной специализации. Как правило, пенсионерам и инвалидам предоставляется скидка в размере пяти процентов от стоимости товаров и услуг.

С будущего года владельцы карт смогут пользоваться электронным рецептом, который позволит получать лекарства в аптечных киосках. Это точный аналог существующих сейчас бумажных рецептов.

В столице вручили пятимиллионную карту москвича

Обладательницей пятимиллионной социальной карты москвича стала пенсионерка, заслуженный учитель России Лидия Быстрова.

На сегодняшний день держатели карт могут пользоваться транспортным приложением, привязать к карте полис обязательного медицинского страхования, а также использовать банковское приложение.

Напомним, социальные карты москвича начали выдавать с 2002 года. В марте этого года льготникам столицы получили карты нового поколения. Они оснащены технологией PayPass, что позволяет совершать бесконтактные платежи в магазинах, переводить деньги по интернету, оплачивать проезд. Всего у москвичей более четырех миллионов социальных карт. Они есть не только у пенсионеров и инвалидов, но и, например, у молодых мам и студентов.