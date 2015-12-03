Первый ресурсный центр для слепоглухих открылся в Москве

Фото: so-edinenie.org

Столица стала первым российским городом, где появился специализированный Ресурсный центр для поддержки слепоглухих. Инициатором его создания выступил фонд "Со-единение", сообщает пресс-служба фонда.

Проходить здесь обучение и реабилитацию смогут как дети, так и взрослые с одновременным нарушением слуха и зрения. Для постоянного контроля за состоянием зрения и слуха учащихся помещения центра оснащены всем необходимым медицинским оборудованием, а также техническими средствами реабилитации.

В центре имеются классы, спортивный зал, сенсорная комната, научная лаборатория, способствующие эффективной социализации и адаптации слепоглухих в обществе.

Фото: so-edinenie.org

"Этот центр - лучшая в России площадка для слепоглухих, где все сделано с учетом лучших международных практик, - говорит глава Фонда Дмитрий Поликанов. - Долгое время единственным местом, где таким людям оказывали комплексную помощь, был Сергиево-Посадский детский дом в Подмосковье. Но там работают с детьми-сиротами, либо детьми, не лишенными семьи, но живущими в интернате. Наш центр будет полезен как детям, так и взрослым слепоглухим. Он совмещает в себе специальную школу, реабилитационную базу, рабочие мастерские и научную лабораторию. Наши подопечные получат самые современные медицинские услуги, возможность получить образование и работу. Очень важно также, что дети получат помощь без отрыва от семьи".

Аналогичные Центры со временем должны появиться и в других регионах, где, согласно проведенной фондом переписи, живут инвалиды с одновременным нарушением слуха и зрения.