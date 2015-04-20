Форма поиска по сайту

20 апреля 2015, 11:00

В столице отметят День российской полиграфии

Фото: M24.ru

20 апреля в Московском издательско-полиграфическом колледже имени Ивана Федорова пройдет торжественное собрание. Оно будет посвящено Дню российской полиграфии.

На мероприятии выступят президент межрегиональной ассоциации полиграфистов и заслуженный работник культуры РФ Борис Кузьмин, генеральный директор национальной конфедерации упаковщиков Александр Бойко, директор колледжа имени Ивана Федорова Ирина Степанян и другие.

В рамках собрания также будут подписаны соглашения. Кроме того, откроется единственный в отрасли авторизованный центр обучения по программе Impact. Помимо этого, будут подведены итоги конкурса студенческих художественных работ, посвященных 70-летию Великой Победы.

День российской полиграфии отмечается в нашей стране 19 апреля. Именно 19 апреля 1563 года первопечатник Иван Федоров начал работу над первой российской печатной книгой "Апостол"
