В столице отметят День российской полиграфии

Фото: M24.ru

20 апреля в Московском издательско-полиграфическом колледже имени Ивана Федорова пройдет торжественное собрание. Оно будет посвящено Дню российской полиграфии.

На мероприятии выступят президент межрегиональной ассоциации полиграфистов и заслуженный работник культуры РФ Борис Кузьмин, генеральный директор национальной конфедерации упаковщиков Александр Бойко, директор колледжа имени Ивана Федорова Ирина Степанян и другие.

В рамках собрания также будут подписаны соглашения. Кроме того, откроется единственный в отрасли авторизованный центр обучения по программе Impact. Помимо этого, будут подведены итоги конкурса студенческих художественных работ, посвященных 70-летию Великой Победы.