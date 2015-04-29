Больше, чем помощник: как и где готовят собак-поводырей

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

"Палатка", – командует молодому лабрадору Тере Андрей, приехавший в подмосковный Железнодорожный с одной целью – обрести друга и надежного помощника. Собака послушно направляется по заранее изученному маршруту, обводя своего нового хозяина вокруг препятствий, останавливаясь перед малейшими неровностями дороги и слушая любые его команды. "Апорт", – говорит Тере Андрей, и она моментально поднимает упавшую трость.

Их тренер Кира рассказывает, что такое взаимопонимание редко можно встретить: обычно перед тем, как собака начинает беспрекословно слушаться нового хозяина, проходит какое-то время, а тут контакт возник почти сразу.

Здесь, в Железнодорожном (ныне – территория Балашихи), находится один из двух официально действующих в России центров подготовки собак-поводырей. Сначала он существовал как объединение волонтеров, а в 2003 году был зарегистрирован как некоммерческая организация. Собак незрячим здесь выдают бесплатно.

Корреспондент M24.ru побывала в этом центре и узнала, какие команды должна знать собака-поводырь, легко ли ей запоминать новые маршруты, можно ли посторонним ее гладить и как инвалиду получить такую собаку.

Для того чтобы получить собаку-поводыря в центре "Собаки – помощники инвалидов", незрячему человеку нужно предоставить документ об инвалидности и встать в очередь. Ждать придется около года. Когда очередь подходит, инвалид должен приехать в Железнодорожный и пройти двухнедельный курс подготовки, ему подбирают пару, после чего заключается договор передачи собаки на благотворительной основе.

Заместитель директора учебно-кинологического центра "Собаки – помощники инвалидов" Анна Сухова

– Как у ваших собак обычно проходит день?

– Собаки живут в отапливаемых помещениях по двое или по одному. В шесть утра приходит дежурный, все пошли на выгул, потом завтрак. В 10–11 часов приезжают тренеры. На каждого тренера обычно приходится две-три собаки. Со всеми собаками занимаются по несколько часов в день. Они ходят по уличному маршруту до каких-то конечных точек, обучаются в зале командам послушания. Потом дневной выгул, послеобеденный сон и вечерний выгул. Раз в неделю приходит ветеринар, проводит осмотр. В общем, скучать не приходится.

– Сколько в вашем центре живет собак?

– Стабильно 13–14 собак. Но здесь живут только взрослые собаки, которые могут учиться. А щенки воспитываются в приемных семьях. Действует волонтерская программа: любой желающий может вырастить щенка, который будет собакой-поводырем. Это довольно популярная программа за рубежом. Большинство школ пришли к выводу, что щенков лучше выращивать не в вольерах, а дома, чтобы щенок был социализированный, привыкал жить в квартире и гулять на поводке.

– Вы выдвигаете какие-то определенные требования перед волонтерскими семьями, которые воспитывают щенков?

– Большинство требований связано с тем, что у людей должно быть время на щенка. Если человек восемь часов в день работает, а щенок сидит дома один, понятно, что ничему особо хорошему он не научится: он будет развлекаться как может. То есть в дневное время кто-то должен быть дома и контролировать щенка, выгуливать его и кормить три-четыре раза в день. Щенку нужно уделять достаточно внимания, чтобы он социализировался, не был диким.

– А дрессировать его волонтеры должны?

– Они должны, скорее, воспитывать. Раз в неделю к ним домой приезжает наш куратор-тренер, он забирает щенка на час, занимается с ним на улице, прививает ему базовые навыки, которые должна иметь любая домашняя собака. Когда щенку четыре-шесть месяцев, интенсивная дрессировка ему еще не нужна. Задача волонтеров – не дрессировать, а воспитывать, потому что дрессировать потом будет тренер.

– Тяжело, наверное, расставаться со щенком, которого ты растил...

– Да, нам всегда говорят: "Наверное, щеночек будет переживать", а он увидел лакомство у тренера и пошел за ним. Мы готовим лабрадоров, а они очень открытые, у них нет такой привязанности к одному человеку, как у немецких овчарок, например.

Центр подготовки собак-поводырей в Купавне Еще одна школа подготовки собак-проводников расположена в Купавне (микрорайон Балашихи, ранее – в составе города Железнодорожного). Она принадлежит Всероссийскому обществу слепых и существует 55 лет. Собаку здесь могут получать только инвалиды по зрению I группы старше 18 лет. Еще одна школа подготовки собак-проводников расположена в Купавне (микрорайон Балашихи, ранее – в составе города Железнодорожного). Она принадлежит Всероссийскому обществу слепых и существует 55 лет. Собаку здесь могут получать только инвалиды по зрению I группы старше 18 лет. Чтобы получить собаку в этой школе, нужно пройти ряд бюрократических процедур. Во-первых, собака-проводник должна быть вписана как техническое средство реабилитации в индивидуальную программу реабилитации инвалида, которая выдается государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Затем инвалид должен подать заявление в территориальный орган Фонда социального страхования по месту жительства и заполнить там анкету. После этого его ставят в очередь на получение собаки-проводника.



– В каком возрасте собака переходит к вам в центр?

– В год мы перемещаем ее сюда. Здесь составляется пара "щенок – тренер", после чего начинается работа, которая состоит из общего курса дрессировки и специализированного курса собаки-поводыря. Последнее – это работа в шлейке, вождение по маршруту незрячего человека.

Есть несколько учебных маршрутов по городу: до магазина, до аптеки, до железнодорожной станции. Сначала собаке показывают основные принципы, что она должна делать: останавливаться у препятствий, обходить то, что она может обойти, остановкой показать то, что преграждает дорогу, придерживаться левой стороны. Собака должна выдерживать направление от начальной до конечной точки, подводить к ориентирам, чтобы незрячий мог ее контролировать. Курс обучения собаки-поводыря длится 6-7 месяцев.

– Когда незрячий человек забирает себе собаку и оказывается в другом районе, как происходит освоение новых маршрутов?

– Когда незрячий приезжает к нам перед тем, как забрать собаку, он получает не только практические, но и теоретические знания. Ему рассказывают, как показать собаке новый маршрут и потом по нему перемещаться. Собаке же объясняется принцип работы: если на ней шлейка, то она находится в рабочем состоянии и должна доводить человека до конечной точки, обводить вокруг всех препятствий.

После того как собаке показали, куда надо прийти и у каких ориентиров остановиться, она это запоминает и в следующий раз спокойно ведет человека.

– В центре в Купавне довольно жесткие требования: человек, получающий собаку, должен быть инвалидом первой группы и старше 18 лет. Как это происходит в вашем центре?

– Мы смотрим индивидуально. У человека, к примеру, может быть остаточное зрение, и, если мы чувствуем, что ему действительно нужна собака, что она ему поможет, хотя формально и не положена, тогда мы можем включить и его в лист ожидания.



Что касается документов, то нужна справка об инвалидности, копия паспорта, заявление в свободной форме и заполненная анкета, в которой указываются пожелания насчет характера собаки, окраса, темпа вождения.

– То есть на учет нигде вставать не нужно?

– Если вы хотите получить собаку в центре в Купавне, вам нужно действовать через соцзащиту. К нам же можно обратиться напрямую. В Купавне требуют, чтобы собака-поводырь была вписана в индивидуальную программу реабилитации инвалида. Мы можем выдать собаку и без этой записи.

– С органами соцзащиты вы не работаете?

– Мы расходимся по финансовым вопросам. Соцзащита может закупать собак-поводырей для тех, кто к ним обратился, то есть это как госзакупка. Однако та сумма, которую предлагает соцзащита за собаку-поводыря, не покрывает и половины расходов.

– А сколько они предлагают?

– 100 тысяч за одну собаку. На самом деле затраты на собаку с учетом ее подготовки и содержания составляют 300 тысяч. А если поделить аренду помещения и зарплаты сотрудников на количество собак, это будет уже 800 тысяч. Нам это просто невыгодно. Мы отдаем собак бесплатно, и нам выгоднее сотрудничать с нашими спонсорами.

– Какие люди чаще всего к вам обращаются за собакой? В какой возрастной категории?

– Очень разные люди. Возраст – от 16 и до бесконечности. В позапрошлом году, например, у нас было много людей студенческого возраста. То есть активная молодежь, которой надо ходить в институт, на работу, к друзьям.

Человеку нужна возможность делать что-то самостоятельно. Собака-поводырь – это не только практическая помощь, но и психологическая составляющая. Человек понимает, что он может жить с другими наравне, быть как все.

– Ваша основная аудитория – это Москва и Подмосковье или другие регионы тоже?

– К нам приезжают люди из разных регионов. Москва и Подмосковье – довольно небольшой процент. Почему-то особой популярностью наш центр пользуется у жителей Оренбурга и Карелии. В прошлом году были люди с Дальнего Востока.

– Есть ли ограничения по возрасту для тех, кто берет собаку?

– Все зависит от личности. Стараемся работать с теми, кому уже есть 18 лет, но были обращения и пораньше. Мы всегда смотрим на физическое состояние. Бывает, что и в 20 лет люди еле ходят и им нужен час, чтобы пройти три метра. Понятно, что они физически не смогут справиться с собакой.

Здесь тоже есть свои ограничения, потому что часто слепота вызвана другим диагнозом. Мы же о собаке тоже должны думать. Если она будет все время сидеть дома и гулять пять минут в день – это тоже не жизнь.

В среднем, собака-поводырь способна запомнить порядка 15 маршрутов

– А реально незрячему жить одному на пару с собакой?

– Да, такие случаи бывают. Но все-таки чаще к нам семейные люди обращаются. Обычно они более уверены в себе.

– Вам когда-нибудь возвращали собак?

– Бывает, но в нашем случае очень редко, потому что проделывается большая работа, чтобы оптимально составить пару. Один незрячий понял, что переоценил свои возможности и возможности собаки. Он честно ее вернул, мы ее реабилитировали, подготовили и передали другому человеку.

Еще был трагический случай. Незрячий погиб, и его семья решила отдать нам обратно собаку. Мы им говорим: "Оставьте собаку, если вы к ней уже привыкли". Но они решили, что, раз это собака-поводырь и в ее обучение было вложено столько сил, она должна помогать кому-то другому.

Если собака уже в возрасте и ее не могут по каким-то причинам оставить, мы ищем для нее обычную семью. Бывает, что человек не может больше за ней присматривать и с ней работать.

– До скольких лет собака-поводырь может работать?

– Наши собаки работают 13–14 лет. Если человек чувствует, что собаке тяжеловато, то он, как правило, все равно оставляет ее у себя. Часто в таких случаях люди приходят за второй собакой.

Благодаря доброжелательности и легкому характеру лабрадоры вытеснили другие породы в центрах подготовки собак-поводырей

– Работаете ли вы с незрячими, которые не умеют пользоваться тростью?

– Для Москвы и Подмосковья у нас есть курс из 10 занятий: тренер приезжает к незрячему домой и учит его пользоваться тростью, ориентироваться в пространстве.

Но потом все равно нужно приехать к нам в центр на две недели, пройти курс практических занятий и теоретических лекций по уходу, дрессировке, ветеринарному обслуживанию. Мы арендуем две комнаты в общежитии, к которому примыкает здание нашего центра, там живут незрячие во время обучения.

– Как обычно подбираются пары?

– Когда обучение собаки подходит к концу, становятся понятны ее физические данные: что она собой представляет, насколько быстро ходит, насколько она сильная и возбудимая. Параллельно мы изучаем анкеты нескольких человек, у которых подходит очередь, и подбираем оптимальный вариант.

Бывает, что нужно подобрать собаку для человека с определенными физическими особенностями. Например, сейчас готовится собака для инвалида на правую руку.

– Есть статистика, кто больше пригоден для работы поводырем – кобели или суки?

– Все собаки стерилизуются. Надо учитывать, что множество людей совершенно не следят за своими собаками. В те далекие времена, когда передавали нестерилизованных собак, бывали случаи, когда к собаке-поводырю в процессе работы подбегала собака и начиналась либо драка, либо вязка.

– А вообще часто ли собаке-поводырю мешают работать?

– Да, возникает много проблем из-за непросвещенности людей. В Норвегии даже есть рекламный ролик с посылом "Не мешайте собаке-поводырю работать". Если вы видите собаку в шлейке, то не отвлекайте ее – она работает.

У нас был очень показательный случай. Когда мы в первый раз участвовали в благотворительной ярмарке "Душевный базар" в Сокольниках, к нам подходили и спрашивали, что это за собака. Каких только предположений ни было: собака-спасатель, собака-медсестра… В этом году уже лучше. К нам подошла мама с ребенком и сказала: "Эта собака помогает людям, которые не видят".

– Почему вы работаете именно с лабрадорами?

– Есть ряд очень значимых плюсов. Во-первых, размеры более компактные, чем у овчарок, шерсть, которая не требует специального ухода и стрижки, доброжелательность к окружающим и достаточно легкий характер, в том числе в плане привыкания к незнакомому человеку. То есть редко лабрадор – собака одного хозяина. Также они отличаются легкой обучаемостью и сообразительностью.

Помимо лабрадоров мы готовим золотистых ретриверов, но это родственные породы. До того как в Россию завезли лабрадоров, в Купавне готовили овчарок – немецких и восточноевропейских, эрдельтерьеров и колли. С точки зрения ухода за шерстью и некоторых особенностей психики колли и эрдельтерьеры менее предпочтительны.

Что касается немецких овчарок, то мало собак этой породы сейчас пригодны для работы с незрячими. Немецкая овчарка стала больше шоу-собакой и спортивной собакой. И, соответственно, другие качества стали выводиться на первое место.

Можно ли перевозить собаку-поводыря в транспорте? В паспорте собаки-поводыря есть выписки из законодательства, где сказано, что эта собака может бесплатно сопровождать своего хозяина в различных видах транспорта, если она в соответствующей амуниции. В паспорте собаки-поводыря есть выписки из законодательства, где сказано, что эта собака может бесплатно сопровождать своего хозяина в различных видах транспорта, если она в соответствующей амуниции. Впрочем, как рассказали в центре "Собаки – помощники-инвалидов", бывает, что незрячих не пускают с собакой в поезда и автобусы, авиакомпании предъявляют им свои требования. Часто проблемы возникают из-за отсутствия информации у того или иного работника транспорта. Кроме того, остается много пробелов на законодательном уровне. В метро сейчас свои требования: в подземку пускают только тех собак-поводырей, которые прошли обучение на базе метрополитена.



– Кто спонсирует центр?

– Большая часть средств – это пожертвования от крупных компаний и грантодающих организаций. Первым нашим спонсором был фонд "Дорога вместе", который дает гранты перспективным проектам. Аренду нам спонсирует крупная косметическая компания.

Также нам уже несколько лет приходят субсидии от Минтруда в размере пяти миллионов рублей в год. Но вы сами понимаете, что сегодня субсидия есть, а завтра ее нет. К сожалению, мы пока очень мало получаем частных пожертвований, хотя стараемся над этим работать, как-то рекламироваться, выходить на более высокий уровень.

Многие люди хотят кому-то помочь, но не знают как. Обычно выбор падает на фонд помощи детям или приют для бездомных животных, то есть то, что на слуху. Центр подготовки собак-поводырей до сих пор не всем понятная вещь.

– А производители кормов вам как-то помогают?

– Здесь нам очень повезло. Компания, которая производит корма, дает их нам бесплатно. То же самое с дрессировочными лакомствами для собак – раз в два месяца производитель присылает нам бесплатную партию, другую партию мы покупаем у него со скидкой. Также с большой скидкой покупаем лекарства.

– Вы позволяете собаками играть друг с другом?

– Собак выводят на прогулку по несколько сразу, и на выгуле они могут побеситься. Кроме того, перед дрессировщиком стоит задача в процессе занятий снять напряжение с собаки, дать ей немного отдохнуть. Игрушек у нас много, с ними нам тоже помогают.

– К центру в Купавне вы имеете отношение?

– Школа в Купавне принадлежит Всероссийскому обществу слепых. У нас очень многие тренеры работали там долгое время. Те, кто основал этот центр, имеют большой опыт работы в Купавне.

– Сколько у вас работает сотрудников?

– Где-то 15 человек. Помимо тренеров, которые занимаются подготовкой собак, у нас есть четыре сотрудника, которые посменно ухаживают за собаками, тренер-методист, занимающийся подбором щенков. Также есть куратор, который ездит по волонтерским семьям, где живут щенки, и специалист, работающий непосредственно со слепыми. Этот специалист ведет очередь и подбирает пары "собака – незрячий человек".

"Мы стали готовить собак за свой счет" В конце 90-х годов в центре подготовки собак-поводырей в Купавне были большие трудности с зарплатой, иногда до такой степени, что было не на что жить. В 1998 году штат очень сильно сократили. И так получилось, что ушли те люди, которые могли зарабатывать на чем-то другом, в основном на частных дрессировках. В конце 90-х годов в центре подготовки собак-поводырей в Купавне были большие трудности с зарплатой, иногда до такой степени, что было не на что жить. В 1998 году штат очень сильно сократили. И так получилось, что ушли те люди, которые могли зарабатывать на чем-то другом, в основном на частных дрессировках. Когда мы ушли, а работали мы в Купавне достаточно долго, к нам стали обращаться незрячие, которые когда-то брали у нас собак. Отказать им было невозможно, потому что эта собака человеку необходима. И мы стали готовить собак за свой счет, сначала совсем понемногу, одна-две собаки в год. Передавали их точно так же бесплатно. А потом наш директор смогла найти спонсоров и организовать полноценный центр.

Анна Чернова тренер-методист центра "Собаки – помощники инвалидов"

– Как вы отбираете щенков для работы? Как можно определить их пригодность?

– Есть большой международный опыт, разработана система тестов. Мы стараемся брать щенков в возрасте от трех месяцев. Смотрим не только на генетику, но и на то, как они адаптируются к окружающей среде.

В частности, проверяем на агрессию и на боязнь. К примеру, я подхожу к человеку, который держит этого щенка на поводке. Я незнакомый человек, я ничего плохого ему не делала. Он может спрятаться за хозяином, может тявкнуть, может устремиться ко мне с лаем: "Ты что сюда пришла? Это мой хозяин". А может обрадоваться.

– Лучше всего, когда радуется?

– Для нас самая желательная реакция – когда щенок радуется, но без перехлеста в сторону излишней экзальтации. То есть порадовался – успокоился. Такая легкая переключаемость с возбуждения на спокойствие должна быть, потому что этого требует работа поводыря.

Еще нам очень важно проверить собаку на боязнь громких звуков, потому что работать она будет в городе, где много шума. Проверяется щенок на выстрел стартового пистолета – это довольно громкий звук. Главное, чтобы для собаки это не было стрессом и чтобы она не перестала работать, услышав, например, как хлопнула дверь машины.

"У незрячих очень хорошо развита коммуникация, и, если у кого-то собака что-то вытворила, об этом моментально узнают все остальные"

– Вы берете собак у конкретных заводчиков?

– У нас есть заводчики, с которыми мы сотрудничаем. Но дело в том, что мы неудобные люди для сотрудничества, придирчивые, вредные. Мы не можем дать заводчику гарантию, что найдем хотя бы одного подходящего для работы щенка из помета.

– А скидки вам заводчики дают?

– Заводчики сотрудничают с нами на более лояльных условиях, некоторые из них дают скидки. Был случай, когда нам бесплатно отдали второго щенка. Заводчики понимают, что собака будет в надежных руках.

При передаче собаки незрячему человеку тренер, за которым она была закреплена, перестает проявлять к ней ласку. Объясняется это тем, что собака должна привязаться к своему новому хозяину и получать любовь уже только от него. Общение собаки-поводыря с членами семьи незрячего также должно быть ограничено, чтобы собака четко понимала, кто ее хозяин. В частности, это касается кормления и прогулок: члены семьи могут кормить собаку и гулять с ней только в экстренных случаях, в остальное время эти обязанности должен выполнять хозяин.



– Как так получилось, что на всю Россию только два центра подготовки собак-поводырей?

– Организация такого центра требует финансовой устойчивости и профессионализма. У незрячих очень хорошо развита коммуникация, и, если у кого-то собака что-то вытворила, об этом моментально узнают все остальные. Тогда репутация на всю жизнь испорчена, никто собаку у тебя брать не будет.

Попытки организовать что-то подобное делают кинологи, причем редко профессионалы, а обычно кинологи-любители. Они думают: "Сейчас найдем дворняжку, сделаем из нее поводыря". Кроме того, когда кинологи с самыми хорошими побуждениями пытаются что-то организовать, они упускают из виду, что нужно еще проводить работу с незрячими. Учить их правильно ориентироваться, взаимодействовать с такой собакой.

Команда "фу" С командой "фу" нужно обращаться очень аккуратно. "Фу" – это абсолютное табу. По словам тренеров, эта команда может "поломаться", если собака хотя бы раз ее проигнорирует.

С командой "фу" нужно обращаться очень аккуратно. "Фу" – это абсолютное табу. По словам тренеров, эта команда может "поломаться", если собака хотя бы раз ее проигнорирует.

– А можно сделать из дворняжки собаку-поводыря?

– Это крайне нежелательно. Работать сможет одна из ста. Мы из лабрадоров-то выбираем одного из десяти, а здесь речь идет о собаке, у которой неизвестно какие родители, какие травмы были…

В этом случае совершенно невозможно предсказать. Здесь мы щенка ведем с самого детства. И то он может оказаться непригодным, когда уже почти подготовлен.

– Часто такое бывает? И что делают в этих случаях с собакой?

– Бывает. Не в каждом месяце, конечно, но случается, это же живые существа. Они меняются так же, как и люди. Если собака оказывается непригодной, мы ее устраиваем в обычную семью.

Волчак и американская акита У большинства сотрудников центра есть домашние животные, которых не только дрессируют по всем правилам, но и берут с собой на работу. Например, в одной из клеток, отведенных для питомцев сотрудников, сидит редкий чехословацкий волчак – помесь волка и овчарки. У большинства сотрудников центра есть домашние животные, которых не только дрессируют по всем правилам, но и берут с собой на работу. Например, в одной из клеток, отведенных для питомцев сотрудников, сидит редкий чехословацкий волчак – помесь волка и овчарки. Тренер Кира Зверева привозит на работу огромную американскую акиту и миниатюрного метиса чихуахуа и шпица. Она впрягает акиту в самокат, сажает маленькую собаку в рюкзак, и в составе такого экипажа без пробок доезжает до офиса.



– А бывает, что собака, которую отдали незрячему, отказывается работать?

– У одной женщины спустя несколько лет собака начала халтурить. Скорее всего, хозяйка упускала какие-то моменты, собака взяла и расслабилась. Мы с этой женщиной договорились, она к нам приехала на неделю и прошла дополнительный обучающий курс.

– Есть ли какие-то дотации на содержание собаки-поводыря?

– Да, для получения такой дотации в индивидуальную программу реабилитации инвалида должно быть вписано, что ему полагается собака-поводырь. Оформить дотацию можно через соцзащиту. Ее размер составляет 20 тысяч рублей в год.

– Немного.

– Да, учитывая, что мешок хорошего корма на месяц стоит пять тысяч рублей… Но никто еще не отказывался от дотации, потому что незрячие – это часто люди с небольшим достатком.

Как дрессируют собак-поводырей Общий курс дрессировки включает команды "ко мне", "рядом", "сидеть", "стоять", "лежать", "фу", "апорт", "место". Общий курс дрессировки включает команды "ко мне", "рядом", "сидеть", "стоять", "лежать", "фу", "апорт", "место". В рамках спецкурса собак-поводырей обучают командам "вперед", "влево", "вправо", "левее", "правее", "обойди", а также "ай"/"эй"/"нет" (обозначение нежелательного действия). Еще незрячий может скомандовать собаке-поводырю "выгул". Тогда пес будет искать газон, на котором он сможет спокойно погулять и сделать все свои дела.



– А с кем проще работать – с теми, кто давно потерял зрение, или с теми, кто еще недавно мог видеть?

– Все очень индивидуально, хотя, мне кажется, проще все-таки с теми, кто давно потерял зрение, потому что они не цепляются за то, что еще помнят. Собака ориентирована на человека, который совсем не видит, она берет на себя инициативу. А человек, у которого еще сохраняется остаточное зрение или который недавно стал незрячим, пытается проявлять больше самостоятельности, и часто это идет вразрез с действиями собаки.

Действия собаки должны постоянно подкрепляться: здесь она останавливается, здесь обводит, а если человек сам видит препятствие или помнит, что оно здесь есть, и не дает собаке вовремя остановиться, она думает: "Так, ему это не надо, тогда я не буду в следующий раз это делать". И постепенно у нее стираются какие-то навыки. Это может навредить изначальной дрессировке.

Часто при обучении здесь на таких людей надевают светонепроницаемые очки, чтобы дать собаке возможность работать в полную силу.

"Если видишь собаку-поводыря – отойди в сторону" Хозяину не разрешается играть с собакой-поводырем так, как с обычной собакой, потому что у нее есть набор функций, которые должны быть статичны, их нельзя менять. Если собаке говорят "апорт", то она обязана исполнить эту команду. Когда с собакой играют на апортировку, то есть подношение предметов, команда "апорт" ломается. Поэтому мы запрещаем играть с собакой-поводырем на подношение палочек и других игрушек. Хозяину не разрешается играть с собакой-поводырем так, как с обычной собакой, потому что у нее есть набор функций, которые должны быть статичны, их нельзя менять. Если собаке говорят "апорт", то она обязана исполнить эту команду. Когда с собакой играют на апортировку, то есть подношение предметов, команда "апорт" ломается. Поэтому мы запрещаем играть с собакой-поводырем на подношение палочек и других игрушек. Чужие люди не должны гладить собаку-поводыря. На улице нельзя к ней подходить, трогать ее. Если видишь собаку-поводыря – отойди в сторону, не мешай ей работать. В моей практике был случай, когда незнакомая женщина подошла к собаке-поводырю и молча начала ее куда-то тянуть за ошейник. Также многие люди стараются помочь без спроса. Если вы хотите помочь незрячему человеку, первым делом спросите у него, нужна ли помощь.

Кира Зверева тренер-дрессировщик центра "Собаки – помощники инвалидов"

– Бывали случаи, когда незрячий приезжал к вам за собакой и в итоге уезжал ни с чем?

– У нас был только один такой случай. К нам приехал человек с особенностями психики, его было очень сложно обучать. Мы поняли, что он не сможет справиться с собакой, и сказали, что не передадим ее. Он, конечно, расстроился. Но мы не могли передать собаку человеку, с которым у нее не получится сработаться.

– Сколько собак вы, в среднем, передаете в год?

– В прошлом году мы передали 17 собак. Это, конечно, крохи по сравнению с тем, сколько незрячих в России. У школы в Купавне был план – 60 собак в год.

Но мы гордимся тем, что у нас индивидуальный подход. Мы больше думаем над тем, как правильно подобрать собаку, как взаимодействовать с незрячими. Мы были бы рады увеличить масштабы, но не до бесконечности. В какой-то момент потерялся бы индивидуальный подход. Все равно должно оставаться ощущение семейности.

Мы начали арендовать помещение около двух лет назад, до этого работали по домам. Собаки в процессе обучения жили у волонтеров, как и щенки. Это было намного сложнее. Сейчас мы арендуем помещение, но все равно нет уверенности в том, что мы в это вложимся и это у нас потом останется. Поэтому, конечно, очень хотелось бы иметь что-то свое.

"Я сразу понял – это моя собака" Я частично потерял зрение еще в детстве, когда мне было семь лет. До прошлого года у меня была вторая группа инвалидности, но зрение продолжает падать, поэтому в итоге мне дали первую группу. Собаку-поводыря в индивидуальный план реабилитации мне вписали не сразу: я потратил полгода, чтобы этого добиться. Я частично потерял зрение еще в детстве, когда мне было семь лет. До прошлого года у меня была вторая группа инвалидности, но зрение продолжает падать, поэтому в итоге мне дали первую группу. Собаку-поводыря в индивидуальный план реабилитации мне вписали не сразу: я потратил полгода, чтобы этого добиться. Моя знакомая проходила подготовку и получала собаку в этом центре. Я нашел их сайт, позвонил, и меня приехали анкетировать. Через год раздался звонок из центра – сказали, что меня ждет палевый лабрадор Тера. Мы с женой приехали и влюбились в нее с первого взгляда. Я сразу понял – это моя собака. Наш тренер Кира говорит, что в ее практике такое впервые: настолько быстро мы с Терой стали понимать друг друга.

Андрей Филаретов инвалид по зрению первой группы

– Ваш центр также занимается канистерапией. Расскажите, что это за метод лечения?

– Канистерапия – это программа, посвященная лечению и реабилитации детей с особенностями развития. У нас есть группа собак – семь золотистых ретриверов, обученных в нашем центре по специальной программе. Эти собаки совместно с педагогами-дефектологами и психологами выполняют определенные упражнения, которые способствуют развитию детей. Мы используем золотистых ретриверов, потому что они более мягкие, плавные.

Бесплатные реабилитационные занятия проходят три раза в неделю в Москве на разных базах – в школах, реабилитационных центрах. К нам приходят дети с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, задержкой речевого развития – очень разными диагнозами. Первичную консультацию проводит врач-психоневролог, который помогает составить программу занятий для каждого ребенка.

Дети ходят на занятия не по одному году. Их родители видят, что они становятся контактнее, коммуникабельнее, начинают вставать, разговаривать.

При передаче собаки-поводыря незрячему бесплатно выдают: специальную шлейку с жесткой ручкой-дугой;

трость (если требуется);

10-метровый поводок для выгула собаки;

короткий поводок для работы;

намордник;

миски;

игрушки.

В договоре передачи собаки на благотворительной основе прописываются требования по уходу за собакой, которые должен выполнять незрячий. Также в рамках курса обучения даются рекомендации по кормлению собаки, использованию дрессировочных лакомств.





