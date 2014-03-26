Волонтеры проведут акцию по сбору денег на собачий приют

В Москве пройдет акция по сбору денег на новый собачий приют

В Москве пройдет благотворительная акция по сбору денег на новый собачий приют, сообщает телеканал "Москва 24".

Брошенных животных в столице находят практически каждый. Но если бездомные собаки привыкли жить на улице, то домашним питомцам необходима помощь людей. "Дворняжки знают, где мусор рассыпан, они сбиваются в стаи, но эти собаки будут бегать и искать хозяина. В стаю их тоже не примут", - рассказала основатель общества помощи немецким боксерам Ольга Гнетова.

По ее словам на помощь обществу приходят волонтеры, однако далеко не все могут позволить себе держать животных дома или оплачивать их содержание: временно разместить найденных собак можно частной передержке, гостинице для собак или в стационарной клинике за 200 - 800 рублей в сутки. Кроме того, в эти места принимают животных только со справкой от врача.

В первую очередь волонтеры лечат животных и пытаются найти их старых хозяев. Здесь им помогает клеймо заводчика, наличие именного чипа, а также традиционные объявления на столбах, в интернете или местных газетах. Если старые хозяева спасенного пса так и не откликнулись, то для собаки подбирают новый дом. При этом с желающими забрать собаку себе заключается специальный договор, где указаны паспортные данные хозяев и разрешение волонтерам следить за судьбой собаки.