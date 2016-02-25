Сбор вещей для животных в приютах открыли в столице

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

На юго-западе Москвы открылся пункт приема вещей для животных в приютах. Все желающие могут оставить там старую одежду, медикаменты или корма, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Пункт расположен в районе Ясенево по адресу: проезд Одоевского, дом 11, корпус 7 (зоомагазин, цокольный этаж).

Сюда можно принести медикаменты и предметы для животных: ненужные тряпки, поролон, поводки и намордники, а также лекарства против цистита, зуда, ранозаживляющие мази, препараты от блох и глистов. Кроме этого, можно поделиться сухими кормами, консервами и крупами.

Собранные вещи волонтеры направят в приюты для бездомных животных. Организаторы обещают предоставлять фотоотчеты по мере того, как кошки и собаки будут получать еду и вещи.

Приносить пожертвования можно с 10:00 до 21:00 ежедневно, включая выходные.

Напомним, в Москве могут появиться автоматы с кормом для бездомных животных. Аппараты "собирают" использованные пластиковые бутылки и выдают небольшое количество еды, которое поможет бродячим животным не умереть от голода. Подобные устройства есть сейчас в Стамбуле.

Предложение об установке аппаратов в столице сейчас прорабатывается зоозащитниками. Авторы проекта планируют обратиться за помощью в реализации к производителям корма и в Мосгордуму.