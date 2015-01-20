Советы экспертов: Как защитить собаку от догхантеров

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

В конце декабря – начале января в интернете появилось огромное количество предостережений хозяевам собак: 20 января намечается масштабная акция догхантеров. Обозреватель M24.ru Алексей Байков объясняет, что делать, чтобы максимально обезопасить своего питомца, как оказать ему первую помощь и как себя вести, если собака все-таки проглотила отраву и умерла.

Январь – самый неприятный месяц для городского собаковода. "С первого и по тринадцатое", как пел "Несчастный случай", в местах выгула творится сплошной бабахинг, спонтанно организуемый подгулявшими любителями петард и фейерверков, с известными последствиями: растянутые ошейники, порванные поводки и так далее. Потом на всех столбах и в интернете появляются объявления о пропаже, тягостная гнетущая пустота на коврике, и сиротливо висящий на гвозде в углу поводок, и острое желание лично перестрелять всех любителей фейерверков из пулемета.

Но вот праздники закончились, начались суровые будни, и вроде как можно вздохнуть спокойно, но весь интернет уже увешан паническими постами, предупреждающими о том, что 20 января у догхантеров будет свой "профессиональный праздник", а значит, отрава может появиться где угодно и никто не застрахован. Сердце сжимается от страха за своего "маленького", а трясущиеся руки вбивают во все поисковики один и тот же запрос "что делать?".

Для начала – перестать паниковать. В текущей ситуации вряд ли стоит ожидать, что все московские парки 20 числа будут засеяны отравленными приманками. На дворе все же 2015 год, а не 2012 и уж тем более не 2009-й (когда были проведены самые масштабные акции догхантеров). Погибшими животными вплотную интересуются правоохранительные органы (а не надо было травить площадки, на которых тренировались служебные собаки), управы получили строжайшие предупреждения насчет любого возможного сотрудничества с этими "представителями общественности" при ликвидации бездомных стай, регулярно поднимается вопрос об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными и т.д. и т.п.

Уже в прошлом году пресловутый день догхантера прошел крайне вяло, да и в наступившем вряд ли стоит ждать какой-то особой активности. Локальные отравления, организованные городскими сумасшедшими и начитавшимися интернета подонками, конечно же, могут иметь место, но не более того.

И все же, как говорится, береженого бог бережет, и вообще учиться на чужих ошибках лучше, чем на своих, поэтому вот вам несколько советов, содержащих обобщенный опыт последних лет борьбы с отравлениями и их последствиями.

Фото: M24.ru/Роман Балаев

Подготовьте себя и собаку

Как нам известно из советских медицинских справочников, своевременная профилактика – лекарство от всех болезней. Научите свою собаку не "пылесосить", если не можете сами, то обратитесь к кинологу. Лучше потратить деньги, время и нервы заранее, чем потом убиваться над хладным трупом и писать на интернет-форумах скорбные стихи про радугу, по которой бежит ваш питомец. Зачастую методы обучения могут выглядеть довольно жестокими (например, когда используется электрошоковый ошейник), но это как раз тот случай, когда боль – во спасение.

Конечно же, никакой кинолог не даст вам 100-процентной гарантии того, что после его курса собака никогда и ничего не слопает на прогулке. Тем более что некоторые породы будут подбирать всегда, учи не учи. Например, очень популярные в качестве семейных собак лабрадоры. Не случайно американская таможенная служба использует их для пресечения контрабанды продуктов питания. То же самое можно сказать и про лаек, чьи предки веками питались подножным кормом.

Поэтому в день Х обязательно наденьте на собаку глухой намордник и не спускайте ее с поводка. Внимательно следите за тем, что она там обнюхивает (есть уникумы, умудряющиеся втянуть языком вкуснятину даже сквозь намордник). Не позволяйте незнакомым людям гладить свою собаку и уж тем более что-то ей давать. Заранее подготовьте экстренную ветеринарную аптечку и носите ее с собой.

Там должны лежать:

1. Шприцы.

2. Пироксидин (витамин B6) – является антидотом к печально известному противотуберкулезному препарату.

3. Витамин К1 в различных вариантах: викасол, конакион и т.д. – антидот к крысиному яду.

4. Сульфакамфокаин – для стимуляции работы сердца.

5. Гептрал – для поддержки печени.

6. Сорбенты для выведения из организма токсических веществ: энтеросгель, карболайн и т.д.

7. Пищевая соль для вызова рвоты или специальные препараты. Последнее даже лучше,

поскольку очень часто догхантеры кладут в свои "вкусняшки" помимо отравы еще и противорвотное. Лучше всего себя зарекомендовали ветеринарный препарат апоморфин, рометар или банальная перекись водорода.

8. Физраствор, он же – раствор Рингера-Локка.

Научитесь самостоятельно делать внутримышечные уколы, ставить капельницы и вызывать рвоту. Это можно сделать на курсах первой ветпомощи, ну или попросите своего ветеринара.

Шьем дело из материала заказчика

Общественная профилактика работает не хуже личной. И к тому же, если вдруг случится несчастье, каждому хочется, чтобы преступников все же нашли и наказали. К слову, в случае с догхантерством это задача далеко не тривиальная: по большинству подобных заявлений полиция отказывается возбуждать дела или отправляет их в «висяки». Поэтому в данном разделе мы объединим советы по общественной профилактике отравлений и по заблаговременному сбору доказательной базы.

Как уберечь животных от отравления – советы экспертов

Постарайтесь чаще встречаться с другими собачниками из своего района. Обменяйтесь с ними адресами и телефонами, договоритесь о взаимопомощи. В день X или после начала отравлений создайте группу, которая будет осматривать места выгула на предмет поиска "вкусняшек" и подозрительных личностей, разбрасывающих продукты питания, особенно если эти люди приехали на автомобиле.

Сфотографируйте их самих и номера машин на телефон. Если отравления уже начались – напечатайте и расклейте предупреждающие объявления. К сожалению, большая часть ваших бумажек через несколько часов будет безжалостно сорвана дворниками, так что идите в места выгула и оповещайте всех местных собачников устно, бейте тревогу и не бойтесь показаться тем мальчиком, который кричал "Волки!".

Если в вашем районе угнездилась стая бездомных собак – постарайтесь их прогнать или вызовите официальную службу отлова. Все мы, конечно, любим и жалеем "несчастненьких песонек", но, к сожалению, на дикие стаи догхантеры слетаются как мухи на известную субстанцию, так что этот риск лучше исключить.

Как может выглядеть "вкусняшка"? Да как угодно. В своей предыдущей статье на эту тему я приводил фото самого простого варианта: слепленный из хлебного мякиша, теста или фарша кругляш, в который напиханы заметные невооруженным глазом таблетки. Но в последнее время стали попадаться подлинные шедевры маскировочного искусства: человеческий глаз не отличит такую приманку от куска грязи или камня, зато собачий нос ее безошибочно опознает.

Фото: ib3.keep4u.ru

Иногда отрава может выглядеть как кормежка для птиц (например, зачем-то разбросанные по земле комки пшенной каши), иногда вообще как кусок строительной замазки или рассыпанный порошок.

Фото: radikal.ru

ВАЖНО: найдя гипотетическую "вкусняшку", не хватайте ее первым делом с земли, и уж тем более голыми руками. Для начала достаньте свой мобильный телефон и сделайте первую фотографию крупным планом, а вторую – с привязкой к местности, так чтобы в кадр вместе с лежащим на земле предметом попали любые характерные детали пейзажа, по которым это место можно будет безошибочно опознать.

Затем позвоните в полицию и потребуйте прислать наряд на место предполагаемого преступления и ждите его, не сходя с места. Правда, скорее всего, вам скажут, что свободных людей в данный момент нет. В этом случае попросите в обязательном порядке зафиксировать ваше обращение для дальнейшего продвижения дела и предупредите, что будете действовать самостоятельно. Затем, надев на руку полиэтиленовый пакет (запас которых вы, конечно же, носите с собой, чтобы убирать за своим питомцем), аккуратно подберите предполагаемую "вкусняшку" и несите ее домой. Там аккуратно упакуйте ее в простерилизованную кипятком баночку. Теперь у вас есть проба, которую можно будет отвезти в ближайшую токсикологическую лабораторию либо в санэпидемстанцию по месту жительства.

Напишите заявление в свободной форме: "Я, такой-то, прошу провести анализ данной пробы, обнаруженной мною [место, время], на содержание отравляющих веществ, фотографии места обнаружения прилагаются". Возможно, что работу лаборатории вам придется оплатить из своего кармана, в среднем это будет стоить от 500 до 1000 рублей.

Скорее всего, все эти телодвижения не принесут решительно никакой пользы и будут нужны исключительно для вашего самоуспокоения. Кусок мяса окажется просто куском мяса, купленным сердобольной старушкой для бездомных собачек и котиков. Или в нем действительно обнаружится яд, но это будут все те же таблетки от туберкулеза или отрава для крыс. С таким в полицию обращаться бессмысленно – дело все равно не заведут.

Но если анализ внезапно выявит наличие в пробе более серьезного вещества, например синильной кислоты или мышьяка (а такие случаи уже были), то можете считать, что вам в каком-то смысле повезло. Выброс высокотоксичных веществ на территориях общего пользования – это куда более тяжкий состав, чем пресловутое жестокое обращение, в этом случае полиция и прокуратура будут просто обязаны завести уголовное дело, а ваши проба и фотографии в одночасье станут вещдоками.

Обязательно сообщите информацию о раскиданной отраве волонтерским объединениям, занимающимся борьбой с догхантерами. В Москве это прежде всего форум labrador.ru и движение "Зеленый поводок", группы которого есть "ВКонтакте" и в "Фэйсбуке".

Если ваша собака отравилась

Первым делом попытайтесь определить симптоматику. При отравлении противотуберкулезным препаратом это раскоординация движений, приступы, напоминающие эпилептический припадок, выделение пены из пасти и судороги. При отравлении крысиным ядом – кровавая рвота, кровавый понос, кровотечение из заднего прохода, вялость, отсутствие аппетита, анемичность слизистых оболочек, одышка, тахикардия, животное стонет, температура до 40 градусов.

Затем озаботьтесь транспортом до ближайшей ветклиники. Вызывайте такси, кидайтесь под колеса, звоните соседям – в течение 10 минут вы обязаны найти машину любой ценой! Если вам уже удалось создать добровольное объединение собачников, о котором говорилось выше, – первым делом найдите в его рядах именно владельцев личных авто, готовых в любое время дня и ночи сорваться и помочь отвезти животное в клинику.

Своевременное оказание квалифицированной медпомощи даст вашей собаке куда больше шансов на выживание, чем наличие ветаптечки. Помните о том, что на все про все у вас есть примерно 40 минут с момента появления первых признаков отравления.

Далее: в случае если симптомы напоминают признаки отравления лекарством от туберкулеза, колите витамин B6 из расчета 10 мг на килограмм веса, причем часть уколов должна быть сделана внутривенно, часть – внутримышечно. Для средней собаки дозировка составляет три ампулы. Если вы не можете точно определить дозировку, колите как минимум две ампулы внутримышечно.

Затем вколите внутримышечно одну ампулу гептрала для поддержки печени. Вызовите рвоту при помощи соли, перекиси или специальных препаратов. Наберите в шприц и впрысните в пасть собаке лекарство-сорбент, добейтесь того, чтобы она его проглотила. Введите ей 200 кубиков физраствора внутривенно или подкожно, везите в клинику и надейтесь на лучшее.

При симптомах отравления крысиным ядом дайте сорбент (активированный уголь, энтеросгель и т.д.), промойте желудочно-кишечный тракт собаки с помощью клизмы с теплой водой, вколите препарат, содержащий К1, в дозировке 2,5 мг для крупных собак и 5 мг для средних и мелких или ведите его в пасть при помощи шприца. Колоть лучше всего подкожно, но ни в коем случае не внутримышечно! Дополнительно можно дать собаке унитиол и атропин. Желательно делать все это, посоветовавшись с ветеринаром по телефону.

Догхантеры проведут зачистку городов России от бродячих собак

Если собака умерла

Да, бывает и такое. В этом месте можно бросить все, впасть в глубокую депрессию и начать поглощать водку бутылями, подобно персонажам фильмов Балабанова, а можно продолжать действовать в надежде на то, что именно ваше заявление заставит наконец полицию найти и покарать догхантера.

Первым делом подаете заявление в полицию на основании статей 245 ("Жестокое обращение с животными") и 167 ("Умышленное уничтожение чужого имущества") УК РФ. Последняя статья заработает особенно замечательно, если вы успели заблаговременно оформить право собственности на свою собаку. Как показывает практика, квалификации отравления по статье 245-й УК не удается добиться практически никогда, зато по 167-й – всегда пожалуйста, вот пример вполне удачного судебного решения со взысканием материальной компенсации.

Обязательно добейтесь занесения вашего заявления в КУСП (книгу учета сообщений о преступлениях и происшествиях), получите на руки талончик с регистрационным номером. В дальнейшем, пользуясь этим номером, вы сможете узнать обо всех действиях по вашей заяве, не дожидаясь официального ответа по почте. Скорее всего, единственным значимым результатом станет отказ в возбуждении уголовного дела и этот самый талончик. Номер КУСП вам еще понадобится при обращениях в прокуратуру и в лабораторию. Если вы обратились в прокуратуру, прося уделить внимание ходу вашего уголовного дела, но при этом у вас нет номера КУСП и заявления в полицию – прокуратура ничего делать не будет!

Если после гибели животного вы или члены вашей семьи испытали моральные страдания, переходящие в физическое или иное недомогание (дедушку увезли на скорой с сердцем, ребенку понадобилась помощь психолога вследствие перенесенного шока) – обязательно потребуйте соответствующие бумаги и приложите их к своему заявлению в прокуратуру.

Теперь перед вами стоит самая главная задача – получить экспертное заключение, без которого не будет вообще ничего. Для этого тело собаки надо перевезти в московскую городскую ветеринарную лабораторию по адресу: ул. Юннатов, д.16а, прихватив с собой копию заявления и талончик с номером КУСП. Сделать это надо не позднее трех суток с момента гибели животного.

Никакого заключения, впрочем, вы там не получите – химико-токсикологических исследований эта лаборатория не делает. В регистратуре показываете свое заявление и требуете проведения вскрытия с последующей передачей вам органов животного для самостоятельной токсикологической экспертизы. Вам ответят, что органы будут выданы только по запросу полиции. Отправляетесь в тот отдел, где лежит ваше заявление и просите сделать запрос. Бумагу вам выдадут на руки, и везти на улицу Юннатов ее придется самостоятельно. Далее ищете независимую лабораторию, уполномоченную осуществлять токсикологические экспертизы, например "Шанс Био", или ветеринарные сети "Вет-Дом", "Зоовет" и "Котофей". В принципе, там же можно провести и первичное патологоанатомическое вскрытие.

Может случиться и так, что лаборатория не даст нужного вам заключения, в этом случае требуйте письменный отказ и отправляйтесь с ним в другую лабораторию. В итоге получение подробного экспертного заключения обойдется вам в уйму времени, потраченного на беготню между полицией и лабораториями в разных концах Москвы и примерно в 10 000 рублей.

Как защитить собак от догхантеров

Настала пора писать заявление в прокуратуру: я, такой-то, тогда-то вышел на прогулку со своей собакой (кличка, порода) в таком-то месте. Приблизительно в такое-то время собака плохо себя почувствовала (описание симптомов). Я обратился в ветклинику такую-то, но врачи оказались бессильны и примерно во столько-то собака издохла. Если до ветклиники довезти не удалось, то пишете примерно следующее: для спасения жизни собаки мною были предприняты действия (перечисляем). Смерть животного причинила мне и членам моей семьи глубокие моральные и физические страдания, выразившиеся в (перечислить). Кроме того, мне был нанесен материальный ущерб на сумму такую-то, в процессе подготовки материалов по данному заявлению мною были понесены издержки (перечисляем статьи расходов на экспертизу) на сумму такую-то.

Я полагаю, что гибель моей собаки произошла вследствие распространения неизвестными лицами ядов с целью жестокого убийства собак из хулиганских побуждений, причинения вреда их здоровью, а также сознательного причинения морального вреда владельцам животных. Мне известно о существовании организованных групп так называемых догхантеров в интернете (с приложением известных адресов и страниц в соцсетях).

Такого-то числа мною было подано заявление в полицию (номер отделения, номер талона КУСП), однако мне было отказано в возбуждении уголовного дела (постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от (дата). Отказ в возбуждении уголовного дела сотрудниками полиции считаю необоснованным.

На основании вышеизложенного прошу вас провести расследование обстоятельств, произвести розыск неустановленных в настоящее время лиц, причастных к гибели моей собаки и возбудить в отношении этих лиц уголовное по дело по статьям 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными" и 167 УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества".

Приложение: ВСЕ имеющиеся у вас бумажки, начиная с подтверждения права собственности на животное и заканчивая экспертным заключением.

Вот и все. Теперь вам и в самом деле остается только надеяться на лучшее, хотя бы потому, что 90 процентов таких дел вообще не доходят до суда. Но, может, хоть кому-то повезет и этим кем-то окажетесь именно вы. Как знать…

Автор благодарит интернет-ресурсы:

labrador.ru, группу движения "Пустой поводок" "ВКонтакте", сайт правовой зоозащиты и блогеров "Живого журнала" за предоставленную информацию.

Алексей Байков