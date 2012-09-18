На западе Москвы догхантеры отравили более 70 собак

В районе Раменки отравлено более 70 собак. Есть подозрение, что это дело рук так называемых "догхантеров". Именно они, по словам местных жителей, разбрасывали в парке 50-летия Октября отравленное мясо и даже опыляли траву ядовитым составом

Догхантеры отравили более 70 собак в московском районе Раменки, расположенном в Западном административном округе столицы. По словам местных жителей, в парке 50-летия Октября охотники на собак разбрасывали зараженное мясо и даже опыляли траву ядовитым составом, который может быть опасен для людей.

Симптомы почти у всех отравленных собак одинаковые – пена изо рта, рвотные рефлексы и судороги, после которых животное погибает в считанные минуты.

"Мой пес лизнул какую-то коричневую субстанцию, у него началась настоящая агония. Из пасти пошла пена. Он катался по лестничной клетке", - рассказала корреспонденту "Москва 24" хозяйка одной из собак.

За жизнь пса ветеринары боролись несколько часов. Уже пятый день он ходит с катетером, ему регулярно вводят медикаменты. Врачи до сих пор не могут утверждать, как отравление отразится на состоянии внутренних органов собаки. Спасти питомцев удается единицам. У остальных в эти дни – траур по погибшим любимцам.

Отравление собак в районе Раменки началось с массовой гибели птиц. Местные жители полторы недели назад видели мертвых пернатых в парке и вдоль дорог. После этого один за другим начали погибать домашние питомцы. Собаководы видели в этих местах подозрительных молодых людей, которые раскидывали отраву. Жители района напуганы. Они опасаются не только за жизнь животных, но и за детей.

Ветеринарные врачи рекомендуют собаководам взять на короткий поводок своих питомцев, выводить их на улицу только в наморднике, не гулять в темное время суток и не спускать собак с ошейника. Возможно, атаки догхантеров продолжатся не только в районе Раменок.

После того, как в эфире нашего телеканала вышел сюжет о догхантерах, полиция приступила к их поиску. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Территорию парка взяли под наблюдение

Столичная полиция уже проводит проверку по факту отравления собак неизвестным веществом. Стражи порядка, которые патрулируют парк 50-летия Октября, усилили контроль над территорией. Они просят граждан, заметивших, как кто-то рассыпает порошок или раскидывает таблетки, сообщать в дежурную часть по телефону 02.

Охотники на собак, так называемые "догхантеры", - люди, которые по собственной инициативе уничтожают беспризорных собак в городах. В настоящий момент наблюдается рост популярности этого движения. Как правило, координируются они в сети Интернет. На одном из самых популярных форумов охотников "Вредителям.нет" говорится, что догхантеры борются с агрессивными дикими собаками, а также с "зооэкстремистами", которые занимаются "прикормом и защитой" безнадзорных собак.

"Мы не собаконенавистники. Наши идейные враги - зоошизики и буйнопомешанные борцы за права животных. Мы считаем, что граждане, которые выпускают опасных животных на безнадзорный выгул, упрекая всех остальных в жестокости к "милым безобидным собачкам", - это злобные ханжи, которым наплевать на окружающих", - говорится в манифесте охотников на собак.

Также догхантеры подчеркивают, что не уничтожают кошек и хозяйских животных. В своей деятельности они не используют рыболовных крючков, стекла и ядов. Однако подчеркивается, что вещество, скармливаемое собакам, - не яд, а лекарство. "Просто при передозировке оно смертельно для собак", - добавляется в манифесте.