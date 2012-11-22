6 декабря в Парке Горького откроется сноуборд-парк Burton X

Фото: ИТАР-ТАСС

В ЦПКиО имени Горького открывается сноуборд-парк для любителей джиббинга – при участии одной из крупнейших компаний в сфере зимних досок Burton 6 декабря состоится запуск самой большой в мире искусственной горки в черте города.

Парк будет разделен на две зоны: "Pro" и "Beginner". Первая предназначена для опытных спортсменов, где будут фигуры для джиббинга. Вторая – для новичков, вход туда разрешен только с инструктором.

Катание в парке бесплатное, главное – наличие собственного оборудования и шлема.

Также рядом появится теплая раздевалка и прокат оборудования. Для сохранности фигур в парке будет работать команда шейперов, снег поставляется с катка парка Горького.

Открытие состоится 6 декабря. Регистрация участников в 18:00, выступление профессиональных райдеров с 19:00 до 19:30. Свободное катание будет доступно с 19:30 до 21:30.